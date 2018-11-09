Морские свинки: история возникновения

Одно из самых распространенных домашних животных — морская свинка, родом из далекого континента, из Южной Америки. Первыми европейцами обратившими внимание на этих зверьков были испанские конкистадоры во время своих походов. Для местных жителей тех краев — инков, морские свинки были деликатесом на праздники (в некоторых зарубежных странах это делают и сейчас). Сейчас в коренных поселениях индейцев Южной Америки можно встретить их. Обычно грызуну дневное время проводят на свежем воздухе, а в ночные часы скрываются в закромах индейских хижин.
На Евразийский материк свинки попали в далеком шестнадцатом веке, примерно через шестьдесят лет после того, как Христофор Колумб открыл Америку. Впервые о них упоминает Конрад Геснер в своей книге о животных в 1554 году.
Почему же этих сухопутных зверков назвали морскими, да еще и свинками? Статус свинок они получили из-за своего характерного поросячьего визга. Такой громкий и пронзительный звук животные издают при возникновении опасности, выражая свой испуг и предостерегая сородичей. На просторах сети видео с визжанием свинок зачастую набираю огромное количество просмотров, поскольку это очень смешно звучит. В спокойном состоянии грызуны умиротворенно похрюкивают, издают звук похожий на бульканье воды. Морской свинка стала из-за своих частых поход с командами кораблей, моряки для забавы и утоления скуки брали животных на борт. Но в какой-то период в Европе их называли заморскими, поскольку были привезены "из-за моря".
Морских свинок полюбили сразу же, они быстро стали популярными домашними животными в модных светских домах. А те господа, кто являлся хозяевами таких грызунов, всегда были в почете, ведь иметь такого питомца — роскошь. До сих пор морские свинки — самые распространенные домашние питомцы. Особенно их любят заводить в семьях с детьми. Ведь животные миролюбивы, не имеют привычки кусаться, малыши с ними играют спокойно, совсем неприхотливы в уходе.
Но все же, их главным назначением было обслуживание науки, медицины в частности. Так, морская свинка — это один из лучших лабораторных животных. Почему их так активно используют ученые? Дело в том, что эти животные очень чувствительны ко многим инфекционным заболеваниям. На них ставят эксперименты, диагностируя тяжелые человеческие болезни, а также болезни сельскохозяйственных животных. Важнейшие открытия в области лечения дифтерии, оспы, сыпного тифа, туберкулеза были сделаны на основе опытов с морскими свинками! Эксперименты проводят ученые различной специализации: физиологи, генетики, аллергологи, вирусологи, бактериологи.
Таким образом, открытие морских свинок, одомашнивание их испанскими конкистадорами являлось ценнейших вкладом в развитие медицины. Скорее всего, первооткрыватели этого вида о таком даже не подозревали. Конечно, очень жаль, что такими милые, спокойные и беззащитные животные выполняют роль подопытных видов. Но одна морская свинка зачастую спасает жизни миллионов людей на планете! А значит, их далекое путешествие из Южной Америки в Европу было не зря!
Фото: zooclub.ru
Читайте также:
Почему морская свинка боится воды
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей.
В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?