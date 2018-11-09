Морские свинки: история возникновения

Одно из самых распространенных домашних животных — морская свинка, родом из далекого континента, из Южной Америки. Первыми европейцами обратившими внимание на этих зверьков были испанские конкистадоры во время своих походов. Для местных жителей тех краев — инков, морские свинки были деликатесом на праздники (в некоторых зарубежных странах это делают и сейчас). Сейчас в коренных поселениях индейцев Южной Америки можно встретить их. Обычно грызуну дневное время проводят на свежем воздухе, а в ночные часы скрываются в закромах индейских хижин.

На Евразийский материк свинки попали в далеком шестнадцатом веке, примерно через шестьдесят лет после того, как Христофор Колумб открыл Америку. Впервые о них упоминает Конрад Геснер в своей книге о животных в 1554 году.

Почему же этих сухопутных зверков назвали морскими, да еще и свинками? Статус свинок они получили из-за своего характерного поросячьего визга. Такой громкий и пронзительный звук животные издают при возникновении опасности, выражая свой испуг и предостерегая сородичей. На просторах сети видео с визжанием свинок зачастую набираю огромное количество просмотров, поскольку это очень смешно звучит. В спокойном состоянии грызуны умиротворенно похрюкивают, издают звук похожий на бульканье воды. Морской свинка стала из-за своих частых поход с командами кораблей, моряки для забавы и утоления скуки брали животных на борт. Но в какой-то период в Европе их называли заморскими, поскольку были привезены "из-за моря".

Морских свинок полюбили сразу же, они быстро стали популярными домашними животными в модных светских домах. А те господа, кто являлся хозяевами таких грызунов, всегда были в почете, ведь иметь такого питомца — роскошь. До сих пор морские свинки — самые распространенные домашние питомцы. Особенно их любят заводить в семьях с детьми. Ведь животные миролюбивы, не имеют привычки кусаться, малыши с ними играют спокойно, совсем неприхотливы в уходе.

Но все же, их главным назначением было обслуживание науки, медицины в частности. Так, морская свинка — это один из лучших лабораторных животных. Почему их так активно используют ученые? Дело в том, что эти животные очень чувствительны ко многим инфекционным заболеваниям. На них ставят эксперименты, диагностируя тяжелые человеческие болезни, а также болезни сельскохозяйственных животных. Важнейшие открытия в области лечения дифтерии, оспы, сыпного тифа, туберкулеза были сделаны на основе опытов с морскими свинками! Эксперименты проводят ученые различной специализации: физиологи, генетики, аллергологи, вирусологи, бактериологи.

Таким образом, открытие морских свинок, одомашнивание их испанскими конкистадорами являлось ценнейших вкладом в развитие медицины. Скорее всего, первооткрыватели этого вида о таком даже не подозревали. Конечно, очень жаль, что такими милые, спокойные и беззащитные животные выполняют роль подопытных видов. Но одна морская свинка зачастую спасает жизни миллионов людей на планете! А значит, их далекое путешествие из Южной Америки в Европу было не зря!

Фото: zooclub.ru

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