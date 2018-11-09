Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья

Если вы ищете нового семейного питомца, забудьте собак и кошек и подумайте о чем-то необычном. Эти домашние животные уникальны, но в целом легко поддаются уходу и хорошо уживаются в семье.

Сахарная сумчатая летяга

Очень милые карманные сумчатые. Они очень дружелюбны, но они не могут быть приучены к туалету, поэтому вам придется держать их во вместительной и продуманной клетке. Они ночные, поэтому будет приятно проводить время, выпуская их из клетки, чтобы поиграть вечером. Убедитесь, что ваши сахарные планеры стерилизованы, потому что они размножаются, как кролики. Также вы должны спокойно относиться к беспорядку: эти зверьки высасывают полезные вещества из продуктов и бросаются оставшимися кусочками.

Морские свинки

Если у вас есть маленькие дети, то морская свинка может быть идеальным домашним животным. Морские свинки не такие маленькие и нежные, как песчанки и хомяки, но они такие же пушистые и веселые. Конечно, вам все равно нужно пристально следить за малышами и дошкольниками, какое бы животное вы ни завели.

Гекконы

Для детей с аллергией идеально будет завести рептилию. Гекки не так страшны для маленьких детей, какими могут быть змеи. Выберите леопардового геккона, потому что он не может взбираться на стены — так что вам не придется беспокоиться о том, что он неожиданно покинет клетку и сбежит.

Зяблик

Если вы любите птиц, но не хотите иметь дело с пронзительным попугаем, выберите маленькую, спокойную птицу, такую как зяблик. Хотя они не совсем бесшумны, зяблики намного тише, чем попугаи, петухи и другие домашние птицы. Если соберетесь, обязательно купите не менее двух зябликов — им нужны друзья.

Шиншиллы

Если вы живете в прохладном климате, подумайте о шиншилле. У этих ночных животных мягкий мех и густой хвост. Они не могут находиться в температуре выше 75 градусов, поэтому вам нужно держать свою шиншилу в прохладе. Им понадобится большая клетка с большим количеством места для передвижения.

Рак-отшельник

Идеально подходит для жильцов квартир и тех, кто ищет недорогого в содержании домашнего животного, раки-отшельники — фантастический выбор. Вам просто нужен старый аквариум, гравий, дополнительные раковины разных размеров (раки меняют дома по мере их роста), пищу и воду. Чем больше вы играете с крабами, тем менее вероятно, что они ущипнут вас.

Игуаны

Игуана для любителей ящериц — прекрасный выбор. Они требуют теплых температур и клетки, достаточно большой для их роста. Зеленые игуаны могут вырасти до 6 футов в длину. Одним из недостатков игуаны является необходимость специального освещения — как UVA, так и UVB в своей клетке.

Муравейники

Если ваш ребенок заинтересован в науке, и у вас на самом деле нет места (или времени) для домашнего животного, подумайте о создании муравьиной фермы. Просто не забудьте закрывать ее, или у вас будут муравьи по всему дому.

Фото: lifeglobe.net

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