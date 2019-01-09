Домашние питомцы в праздничные дни: как уберечь от опасности

Пора новогодних праздников может быть стрессовым временем для наших пушистых друзей. Этот период полон новых устрашающих впечатлений, а также — заманчивых и в то же время опасных предметов.

Информация, представленная ниже, поможет вам избежать проблем с питомцами и похода к ветеринару в праздничные дни.

Распорядок дня

Распорядок дня каждого из нас очень сильно меняется в праздники, и это одно из самых приятных обстоятельств этих дней, но не для вашего питомца.

Любые изменения в графике кормления, сна и физической активности могут вызвать у вашего питомца беспокойство, что, помимо дискомфорта, может привести к болезни любимца.

Очень легко забыть уделить достаточно внимания нашим домашним животным среди шума и суеты. При планировании праздников учитывайте важность поддержания благополучия питомцев и постарайтесь как можно меньше вносить изменения в их образ жизни.

Украшения

Почти все новогодние украшения потенциально опасны для наших питомцев.

Так, омела, елка, или украшения и огни могут привести к удушению или поражению электрическим током в случае укуса. Даже мишура может вызвать закупорку кишечника при попадании внутрь, что потребует хирургического вмешательства.

Все эти вещи блестящие, красивые, новые и похожи на игрушки для кошек и собак, поэтому нельзя винить питомцев за то, что последние ими интересуются.

Необходимо проследить, чтобы все опасные предметы были вне зоны досягаемости животных.

Еда

Поскольку мы позволяем себе в праздники всяческие вкусности, естественно, что мы хотим поделиться этой радостью и с нашими питомцами.

Однако крайне важно помнить: то, что для нас является удовольствием, не обязательно является удовольствием для них, а в некоторых случаях и вовсе может нанести питомцам серьезный вред.

Например, шоколад является одним из многих продуктов, которые смертельно ядовиты для собак.

Также кормление любой непривычной пищей может расстроить пищеварительную систему животных, что приводит к таким серьезным заболеваниям, как геморрагический гастроэнтерит.

Если вы хотите побаловать своих любимцев лакомством в праздничные дни, лучше посетить зоомагазин.

Елка

Если у вас стоит дома стоит настоящая елка, регулярно подметайте опавшие иголки, чтобы они не застревали в лапах и животные их не проглатывали.

Убедитесь, что ваше дерево устойчиво и не упадет на питомца. Помимо надежной подставки, вам может понадобиться рыболовная проволока и крюк в потолке, чтобы закрепить ее и сверху.

Потеря питомцев

Многие домашние животные теряются в дни праздников, убегают во время вечеринок или больших встреч в доме, пугаются фейерверков и петард.

Зимой такие побеги особенно опасны из-за низких температур, поэтому примите меры предосторожности, выгуливайте животных только на поводке.

Источник фото: pxhere. com

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