Животные, которые завоевали сердца звезд

Среди любителей животных встречается довольно много известных людей. Кто-то из них предпочитает экзотических питомцев, а кто-то — привычных каждому. Иногда выбор знаменитости заставляет удивляться, а иногда — недоумевать. Но многие из этих хозяев — любящие и трепетные по отношению к домашним любимцам.

Например, обожал животных Майкл Джексон. Его шимпанзе Бабблз стал широко известен в СМИ. Майкл утверждал, что Бабблз, так похожий на человека, помогал убираться дома, ел с помощью ножа и вилки, умел ходить в человеческий туалет и имел представление о соответствующих правилах гигиены. Это питомец, с которым у певца сложились наиболее теплые отношения.

Однако со временем шимпанзе стал вести себя настолько агрессивно, что пришлось прекратить с ним всякое взаимодействие и отдать в питомник. Бабблз жил с Майклом 15 лет и следующие 15 лет прожил в питомнике. Несмотря на это Бабблз является наследником: Джексон оставил любимому шимпанзе два миллиона долларов.

Что касается популярности Бабблза, то она не ограничилась обсуждением его способностей и близости к Джексону. Образ этого домашнего шимпанзе проник в культуру: о нем сняты фильмы и мультфильмы, пишутся мемуары, а также создана скульптура, являющая собой изображение Джексона и Бабблза. В год смерти певца в продажу как раз только поступила книга, написанная как бы от лица его любимца, под названием "Мой тайный дневник: от Свазилэнда до Неверлэнда".

Выбор семьи бывшего президента США Барака Обамы был ограничен из-за того, что одна из его дочерей страдает аллергией на животных. Таким образом, вместо того, чтобы взять собаку из приюта, пришлось руководствоваться иными мотивами и обратить внимание на породы, которые не вызывают аллергии. Так была выбрана португальская водяная, которая оказалась подарком Теда Кеннеди, и назвали ее Бо. Затем появилась вторая собака, ее назвали Санни. Эти собаки являются родственниками и состоят в дружеских отношениях, приносят радость всей семье, а также известны в СМИ.

Как минимум десять лет питомцем Джорджа Клуни была свинья по имени Макс. Хозяина и питомца связывали действительно теплые чувства. Клуни умудрялся брать животное даже на съемки, разрешал спать в своей комнате, выгуливал его, также брал с собой в поездки к друзьям. К сожалению, Макса не стало в 2006 году.

Пример, который вызывает, пожалуй, самый сильный диссонанс, — это Майк Тайсон и его любимые птицы голуби. Голуби жили у Майка еще до начала его карьеры, и даже после того, как он нашел свое призвание и стал знаменитостью, боксер продолжил разводить птиц, а на данный момент ведет реалити-шоу, которое посвящено именно голубям. Защитники животных резко реагируют на происходящее и пытаются воздействовать на спортсмена.

В течение пяти лет питомцем Карла Лагерфельда является белая бирманская кошка. Шупетт был подарен Карлу манекенщиком Джабикони. У этого кота есть собственная прислуга, несколько горничных, живет он в собственной комнате, а также имеет аккаунт в Twitter. Что касается известности этого животного, то фотографии его не раз появлялись на обложках журналов.

Фото: tjournal.ru

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