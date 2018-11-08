Содержание игуаны в домашних условиях

Зачастую игуан заводят в домах любители экзотики. Тем, что в квартире живет необычная рептилия, легко можно удивить окружающих. Но они нуждаются в грамотной организации места обитания в доме, о которой мы поговорим в этой статье.

Итак, первым делом необходимо обустроить жилище игуаны. Для этого вам понадобится большой террариум: для игуан до 2 лет подойдет 120×80×60 см, старше 2 лет или с хвостом более 90 см нужно приобрести размером 200×200×150 см. Подходящим материалом будет плотная и водостойкая фанера, потому что так будет сохраняться тепло и влажность.

О создаваемом микроклимате

Температуру необходимо поддерживать около 28-30 градусов днем и 22 градуса ночью. Следить за температурным режимом удобно с помощью градусника, закрепленного на одной стенок. Для создания такого микроклимата понадобится обогревательная лампа или коврик, помните, что они не должны никаким образом беспокоить питомца. Их размер зависит от размера террариума: чем больше пространство, тем больше обогреватель. Устанавливать оборудование нужно в противоположной части от укрытий игуаны. Не следует включать лампу или коврик на полную мощность, поскольку возрастает риск травмировать рептилию. Второй составляющей микроклимата является влажность, она должна быть на уровне 80%. Для этого вам понадобится источник воды, например, большой лоток с водой или небольшой фонтанчик. При отсутствии таких предметов можно самому распылять воду периодически. Также следить за влажностью удобнее с помощью специального прибора — гигрометра, который удобно установить рядом с термометром. При отсутствии таких предметов можно самому распылять воду периодически. Также следить за влажностью удобнее с помощью специального прибора — гигрометра, который удобно установить рядом с термометром. Нельзя переувлажнять террариум. Это приводит к активному распространению болезнетворных бактерий, которые приводят к болезням питомца. R слову о бактериях, периодически следует дезинфицировать террариум с помощью УФ-лампы во избежание развития заболеваний. Стены, поилку нужно мыть с мылом или для стерильности специальными химическими растворами (раствор Бетадина).

Важным атрибутом террариума должна стать массивная ветвь: широкая, прочная и эстетически привлекательная, без серьезным нарушений структуры и текстуры древесины. Ветка служит естественным регулятором температуры для игуаны. Когда рептилии жарко, она спускается вниз, когда холодно — вверх, ближе к источнику тепла. Кстати, игуаны менее чувствительны к температурному режиму, чем, например, хамелеоны. Поэтому они могут травмироваться о нагревательный элемент и совсем этого не почувствовать. Хозяева, тщательно следите за кожным покровом игуан!

О подстилке

Наиболее удобным будет положить небольшой коврик цельный, в меру жесткий. Любителям натуральности и органичности советуем разместить на дно обработанную горячей водой дубовую кору. Ее легко чистить, также дуб — это естественный природный антисептик. Не забудьте предварительно под дубовую подстилку разместить что-то впитывающее влагу (салфетки, полотенце).

Последний и важный совет — следите за вентиляцией террариума. Все отверстия для воздухообмена необходимо размещать на одной стороне, чтобы не создавать сквозняков, игуаны их боятся и чувствуют себя некомфортно.

Надеемся, наши советы будут полезны и помогут вашему питомцу прожить долгую и счастливую жизнь в вашем доме!

Фото: petzona.ru

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