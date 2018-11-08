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Автор Полина Крамер

Четыре вида змей, которых можно держать дома

Зоосфера » Интересное

Удавы — удивительные змеи, они растут довольно быстро, достигают крупных размеров и становятся достаточно тяжелыми. Поэтому удав — отличный выбор для тех, кто хочет именно большую змею. Главное, что выделяется в удавах среди других змей — их интеллект и любопытство. Удавы в целом просто более интерактивные домашние животные, чем обычные змеи, и действительно показывают свою индивидуальность. Но, конечно, надо сразу готовиться к тому, что их внешность может сильно испугать посторонних людей. Эти змеи станут отличным выбором для тех, кто хочет немного другого, большего опыта. Но если вы решили завести удава в качестве первой змеи, советуем вам очень хорошо подумать. Может быть, стоит немного повременить и "попрактиковаться" на змеях чуть-чуть полегче?

Четыре вида змей, которых можно держать дома. 394721.jpeg

5. Ромбический (ковровый) питон

Ковровые питоны как правило подкупают своих будущих хозяев длинными и стройными красивыми лицами. Ковровые питоны, при должном воспитании и вашей выдержке, вполне могут стать моделями для модных показов или выставок. Когда они еще молодые, они могут быть довольно быстрыми, но по мере взросления они становятся элегантными, спокойными, но в то же время достаточно кровожадными питомцами. Многие любители змей берут себе ковровых питонов как вызов и наслаждаются своим первоначальным темпераментом. В зависимости от вида, который вы приобретаете, они могут варьироваться в росте от 7-12 футов и более и иметь ряд естественных цветов и узоров.

6. Зеленый (древесный) питон

Зеленые древесные питоны очень красивы. Они начинают жизнь как стройные желтые змеи и проводят большую часть своего времени в земле. Как и у многих видов диких змей, у них есть "проблема взаимоотношений" и они представляются блестяще сложной задачей для хозяев с некоторым опытом. По мере роста зеленые древесные питоны меняются от неонового желтого цвета с пятнами коричневого цвета до яркой зелёной змеи с пятнами синего или желтого цвета. Взрослые питоны по-настоящему захватывают дух и своей внешностью, и своим темпераментом. Но с ними надо быть предельно осторожными и не подпускать к ним детей и людей, у которых нет опыта общения со змеями.

7. Охотничья змея

Охотничьи змеи — самые известные и узнаваемые из-за их перевернутого носа (в форме лопаты), используемого для рытья земли в дикой природе, но на самом деле у них есть очень интересные аспекты, которые вы не видите у других подобных змей. Мало того, что эти млекопитающие довольно малы по сравнению с другими змеями; охотничьи змеи достигают максимум 4 фута. Считается, что это самые пассивные змеи и вряд ли они могут укусить что-то, что не является пищей, но они также известные как одни из самых громких змей. Когда они чувствуют угрозу, эти змеи надуваются и раскладывают шею, как капюшон кобры, они громко шипят и подражают оборонительной позиции. Однако это полный блеф. Если они чего-то бояться, они будут предельно тихо пытаться избежать опасности. Их главная защита — побег в безопасное место, и если это не сработает, они перевернутся и попытаются притвориться мертвыми. Да, они восхитительны!

Фото: pikabu.ru

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