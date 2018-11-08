Любимые пушистые друзья из мировой литературы

В их честь принято называть своих любимцев, о них мечтают и взрослые, и дети, они популярны едва ли не больше, чем главные герои, забавные, серьезные, хитрые, преданные, смелые, их единственный минус — они не настоящие.

Многие мечтали в детстве завести четвероного друга. Например, собаку, да не простую, а такую, о которой родители читали перед сном: преданную, забавную, любящую.

Монморанси - очаровательная собачка, стоически выдерживающая все приключения, в которые влипают ее хозяева. Монморанси сумела завоевать сердца читателей по всему миру, даже не смотря на то, что изначально была лишь вымышленным персонажем. Много позже Джерому К. Джерому в Санкт-Петербурге торжественно подарили настоящего пса с тем же именем.

Лесси - верный пес преодолевший огромное расстояние, чтобы вернуться к своему хозяину. Собака породы колли, покорившая мир своей удивительной преданностью. Лесси была настолько популярна, что, невзирая на отсутствие реального прототипа, была удостоена собственной звезды на "Аллее славы", в Голливуде.

Тотошка - маленький черный песик, образ активного и забавного друга девочки Элли из сказок Александра Волкова, написанных по мотивам историй Л. Ф. Баума. Однако, в работах русского автора, образ собаки — защитника и помощника был развит куда как ярче. Возможно по этой причине, имя Тотошка стало по сути своей — нарицательным.

В случае с семейством кошачьих, трудно сказать является ли кот домашним питомцем, или это ты находишься в его услужении, но знаменитые коты в литературе — это практически самостоятельные персонажи, гуляющие сами по себе, наделенные неподдельной харизмой и обаянием.

Кот Ученый - путешествует поп произведениям литературы, особая характеристика — владеет несколькими языками и обладает запасом сказочных историй, которому могли бы позавидовать сами братья Гримм. Иногда может сильно заскучать и надолго погрузиться в собственные мысли, подолгу оставаясь молчаливым, чем непременно вызовет беспокойство людей, за ним присматривающих.

Кот Бегемот - истинный джентльмен, галантен, внимателен, предлагает дамам чистый спирт, в свободное время способен починить примус. Сцена в Торгсине, когда Бегемот переедает, на самом деле передает впечатления самого автора романа о посещении инвалютного магазина.

Чеширский Кот - удивительный зверь, с самой широкой улыбкой и набором метких острот на все случаи жизни. Как истинный кот владеет уникальной способностью появляться и исчезать в самых странных местах. Наслаждается наблюдениями за жизненными перипетиями окружающих.

И отдельно, хочется сказать о Лисе - удивительном друге Маленького Принца. Лис — подаривший нам лучшие в мире слова об ответственности за тех, кого мы приручаем, был навеян памятью о пустынных лисичках породы фенёк, прирученных Экзюпери на службе в Марокко.

Фото: ru.agroday.com.ua

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