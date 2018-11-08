Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера » Интересное
Феномены и тайны Вопрос-ответ Развлечения
Автор Евгения Васильева

Любимые пушистые друзья из мировой литературы

Зоосфера » Интересное

В их честь принято называть своих любимцев, о них мечтают и взрослые, и дети, они популярны едва ли не больше, чем главные герои, забавные, серьезные, хитрые, преданные, смелые, их единственный минус — они не настоящие.

Любимые пушистые друзья мировой литературы. 394727.jpeg

Многие мечтали в детстве завести четвероного друга. Например, собаку, да не простую, а такую, о которой родители читали перед сном: преданную, забавную, любящую.

Монморанси - очаровательная собачка, стоически выдерживающая все приключения, в которые влипают ее хозяева. Монморанси сумела завоевать сердца читателей по всему миру, даже не смотря на то, что изначально была лишь вымышленным персонажем. Много позже Джерому К. Джерому в Санкт-Петербурге торжественно подарили настоящего пса с тем же именем.

Лесси - верный пес преодолевший огромное расстояние, чтобы вернуться к своему хозяину. Собака породы колли, покорившая мир своей удивительной преданностью. Лесси была настолько популярна, что, невзирая на отсутствие реального прототипа, была удостоена собственной звезды на "Аллее славы", в Голливуде.

Тотошка - маленький черный песик, образ активного и забавного друга девочки Элли из сказок Александра Волкова, написанных по мотивам историй Л. Ф. Баума. Однако, в работах русского автора, образ собаки — защитника и помощника был развит куда как ярче. Возможно по этой причине, имя Тотошка стало по сути своей — нарицательным.

В случае с семейством кошачьих, трудно сказать является ли кот домашним питомцем, или это ты находишься в его услужении, но знаменитые коты в литературе — это практически самостоятельные персонажи, гуляющие сами по себе, наделенные неподдельной харизмой и обаянием.

Кот Ученый - путешествует поп произведениям литературы, особая характеристика — владеет несколькими языками и обладает запасом сказочных историй, которому могли бы позавидовать сами братья Гримм. Иногда может сильно заскучать и надолго погрузиться в собственные мысли, подолгу оставаясь молчаливым, чем непременно вызовет беспокойство людей, за ним присматривающих.

Кот Бегемот - истинный джентльмен, галантен, внимателен, предлагает дамам чистый спирт, в свободное время способен починить примус. Сцена в Торгсине, когда Бегемот переедает, на самом деле передает впечатления самого автора романа о посещении инвалютного магазина.

Чеширский Кот - удивительный зверь, с самой широкой улыбкой и набором метких острот на все случаи жизни. Как истинный кот владеет уникальной способностью появляться и исчезать в самых странных местах. Наслаждается наблюдениями за жизненными перипетиями окружающих.

И отдельно, хочется сказать о Лисе - удивительном друге Маленького Принца. Лис — подаривший нам лучшие в мире слова об ответственности за тех, кого мы приручаем, был навеян памятью о пустынных лисичках породы фенёк, прирученных Экзюпери на службе в Марокко.

Фото: ru.agroday.com.ua

Читайте также: 

Образ кошки в русском фольклоре

Образ собаки в русской литературе

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы дом пес Лесси щенок кошка собака Тотошка домашний животные Кот Ученый Монморанси литература Кот Бегемот Чеширский Кот
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Любимые пушистые друзья из мировой литературы
Суды
Адвокат Салмин представил доказательства по поддельному диплому судьи Хахалевой
Домашние животные
Крысу можно полюбить за преданность
Новости Все >
К 2024 году по всей России появятся гериатрические службы
LADA Vesta выбилась в лидеры по продажам на авторынке России в октябре
Государство может лишиться Транспортно-логистического комплекса в Усть-Луге
Кировская область станет пилотной в деле цифровизации медицины
Гималайских медвежат, оставшихся без мамы, выпустили в дикую природу
Кудрин рассказал о вреде санкций для России
Частных инвесторов в России привлекут к сохранению памятников культуры
На острове Борнео найдено древнейшее изображение животного
Паучок из Эквадора покорил интернет
WSJ: Россия выиграла от американских санкций против Ирана
Сейчас читают
Десять растений, которых боятся комары
Цветы и растения
Десять растений, которых боятся комары
Крысу можно полюбить за преданность
Домашние животные
Крысу можно полюбить за преданность
Женщины Древней Руси: какими они были
Прошлое
Женщины Древней Руси: какими они были
Читательский топ
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Итоги выборов в США России безразличны
Виктория Скрипаль сообщила СМИ о судьбе дяди и сестры
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Происшествия
Минобороны отказало в установке памятника Сталину у новосибирского Дома офицеров
Новости Екатеринбурга
Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.

Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Новости спецслужб
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Воспитание
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Сергей Костин По-прежнему по Гоголю: "все как мухи выздоравливают" Сергей Костин Соломон Соловьев Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны Любовь Степушова
Комментарии
Государство может лишиться Транспортно-логистического комплекса в Усть-Луге
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Итоги выборов в США России безразличны
LADA Vesta выбилась в лидеры по продажам на авторынке России в октябре
К 2024 году по всей России появятся гериатрические службы
Кудрин попросил Болтона смягчить санкции против России
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Кудрин попросил Болтона смягчить санкции против России
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Экс-глава НАТО предложил белорусам устроить Майдан
Кудрин попросил Болтона смягчить санкции против России
История и современность Все >
Швейцарская гвардия Ватикана: кто охраняет Папу Римского
Швейцарская гвардия Ватикана: кто охраняет Папу Римского
Древнеримский мост в Калуге - свидетель нескольких эпох
Древнеримский мост в Калуге - свидетель нескольких эпох
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Партизанская война: сюрпризы от вьетконговцев
Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
Российские ракеты "Калибр" предотвратят ядерную войну
ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018
ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
США обвинили Россию в безрассудстве в небе над Черным морем
В киевской гимназии рассказали о "доблести" эсэсовцев "Галичины"
В киевской гимназии рассказали о "доблести" эсэсовцев "Галичины"
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Запад объявил охоту на русских олигархов
Запад объявил охоту на русских олигархов
Женское Все >
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Восемь способов избавиться от медведки
Восемь способов избавиться от медведки
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Как успешно использовать плоскорез Фокина
Секреты заготовки золотой ягоды облепихи на зиму
Секреты заготовки золотой ягоды облепихи на зиму
Штамбовые розы
Штамбовые розы
Маска с бодягой от следов после прыщей
Маска с бодягой от следов после прыщей
Дерматит: лечение народными средствами
Дерматит: лечение народными средствами
Частые ошибки, которые совершают девушки во время нанесения тонального крема
Частые ошибки, которые совершают девушки во время нанесения тонального крема
Новрожденную назвали двумя буквами
Новрожденную назвали двумя буквами
"Л'Этуаль" запускает конкурс на рождество
"Л'Этуаль" запускает конкурс на рождество
Самые дружелюбные знаки Зодиака среди женщин
Самые дружелюбные знаки Зодиака среди женщин
Из частного дома сбежал Сервал
Из частного дома сбежал Сервал
Познание себя - сложное, но интересное занятие
Познание себя - сложное, но интересное занятие
Грязный воздух провоцирует развитие аутизма
Грязный воздух провоцирует развитие аутизма
Мужское Все >
Живец для жерлицы
Живец для жерлицы
Планету Марс переработают на топливо
Планету Марс переработают на топливо
Какой должна быть современная ванная комната
Какой должна быть современная ванная комната
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Столешницы и аксессуары для кухни из искусственного камня
Технологические идеи для ремонта квартир
Технологические идеи для ремонта квартир
Как выбрать цветовые гаммы для помещений при ремонте
Как выбрать цветовые гаммы для помещений при ремонте
Как правильно почистить ковер
Как правильно почистить ковер
Подтягивания на турнике. Пять приемов для прогресса
Подтягивания на турнике. Пять приемов для прогресса
Комплекс для ягодиц
Комплекс для ягодиц
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Любимые пушистые друзья из мировой литературы
Любимые пушистые друзья из мировой литературы
Гималайских медвежат, оставшихся без мамы, выпустили в дикую природу
Гималайских медвежат, оставшихся без мамы, выпустили в дикую природу
На острове Борнео найдено древнейшее изображение животного
На острове Борнео найдено древнейшее изображение животного
Паучок из Эквадора покорил интернет
Паучок из Эквадора покорил интернет
В Московском зоопарке у редкой породы мартышки родился детеныш
В Московском зоопарке у редкой породы мартышки родился детеныш
В Калифорнии обнаружили логово 1000 осьминогов
В Калифорнии обнаружили логово 1000 осьминогов
Собака помешала вору совершить кражу
Собака помешала вору совершить кражу
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
В Московском зоопарке родилась редкая мартышка
Ольга Бузова выпустила новый клип
Ольга Бузова выпустила новый клип
«Умные» ссоры улучшают отношения в паре
«Умные» ссоры улучшают отношения в паре
Лунатики научились отправлять смски во сне!
Лунатики научились отправлять смски во сне!
Николь Кидман удивила своим нарядом
Николь Кидман удивила своим нарядом
Когда появились галактики и из чего они состоят?
Когда появились галактики и из чего они состоят?
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны

В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?

Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Европа без Меркель: варианты развития событий
Евросоюз
Европа без Меркель: варианты развития событий
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ