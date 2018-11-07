Что сделало кошек священными в Древнем Египте?

Не секрет, что кошки были очень важными животными в Древнем Египте. Археологи до сих пор находят множество подтверждений этому в виде статуэток, картин и драгоценностей с изображением кошек. Кроме того, при жизни кошек увешивали драгоценностями, приносили им дары, они жили в дворцах и вообще их почитали наравне в богами. Но что сделало их такими важными и неприкосновенными?

Еще один интересный факт о кошках, перед тем как перейти к объяснениям. Если кошка, проживавшая во дворце, умирала, то в стране объявляли траур на 70 дней. И даже сам фараон должен был обрезать брови, как знак почтения и уважения к кешке. Вот так. А также, археологи не раз находили мумифицированных кошек. Они считались помощниками в потустороннем мире. А теперь давайте разберемся, почему древние египтяне так любили кошек, что заставляло людей поклоняться кошкам и даже строить отдельные дворцы.

Кошки впервые появились в Египте примерно в 2000-е годы до нашей эры. Египтянам особенно нравилась их грациозность и беззаботность. Но в первую очередь они были благодарны кошкам за охоту на змей, грызунов (в особенности на крыс, которые переносили чуму) и сохранение запасов пшеницы.

Египтяне настолько любили кошек, что если кто-то случайно убил кошку, с ним сразу же расправлялись (чаще всего — тоже убивали). Убить кошку было очень страшным преступлением.

Простая любовь египтян к этим домашним животным вылилась в сакрализацию кошек. Впервые они были наделены божественными качествами. Доходило даже до того, что всеми любимого и почитаемого Ра изображали в виде рыжего кота, который каждый день съедает змея. А Бастет (богиня плодородия, домашнего очага и любви) часто встречалась в виде женщины с лицом кошки. Как раз в ее честь были построены многие дворцы и праздновались праздники. И именно с того момента, когда Бастет стала ассоциироваться с кошкой, их стали превращать в мумии.

Не раз было и такое, что древние египтяне могли вернуться в горящий дом, чтобы удостовериться, что там не осталась кошка. Что в очередной раз показывает, насколько тепло относились к кошкам в Древнем Египте. Апогей культа кошек наступил во времена Нового Царства. В честь Бастет построили целый город Бубастис.

Тем не менее нашелся смельчак, который императорским указом запретил культ на кошек. Произошло это уже в 390 году н. э. Почитание, любовь и интерес стали потихоньку сходить на нет. Но только в качестве божеств и предметов сакрализации. Простая любовь к кошкам, кажется, осталась у египтян надолго. И не только у них, а во всем мире.

Фото: kruto.online

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