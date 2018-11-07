Черепаха дома: что нужно знать

В отличие от других рептилий, черепахи менее требовательны к условиям содержания, однако нельзя отрицать, что и здесь требуется знание определенных нюансов и специфики. Это касается содержание любого животного в принципе.

Если речь идет о содержании сразу нескольких черепах, то стоит помнить, что они должны быть собраны вместе, и пространство их обитания требует отгородить от остального. Нельзя допускать к питомцам других домашних животных, если такие есть в доме, и, само собой, детей.

Рядом с территорией, где проживает черепаха, необходимо нахождение розетки для того, чтобы иметь возможность включать ультрафиолетовую лампу.

Черепахе требуется много места, об этом нужно помнить. Террариум животного должен быть просторным, а наличие ультрафиолетовой лампы обязательно: она должна располагаться вверху, чтобы освещать и греть черепах днем. Особенно наличие такой лампы важно для зимнего времени. Не зависимо от сезона, температура под лампой должна быть примерно тридцать градусов. Расположить ее лучше в углу или над островком в террариуме. В другом же углу, будь он сухим, или с наличием "водоема", температура должна быть примерно двадцать или двадцать пять градусов. Для таких террариумов используются только маломощные лампы в 20-30 Вт. Расстояние между лампой и поверхностью — не менее пятидесяти сантиметров.

Смена воды происходит ежедневно. Для того, чтобы черепахе было удобно, и чтобы она не упала в миску и не захлебнулась, стоит использовать неглубокие миски.

Если черепаха здорова и средняя по величине, то ежедневно она съедает половину кочана салата, либо примерно такое же количество иной пищи.

Кальций необходим для черепах. В зоомагазине легко можно найти подкормки, содержащие витамины и минералы, и смешивать их с едой черепахи. Передозировка опасна для питомца.

Обитая в природных условиях, черепахи впадают в спячку. Происходит это во время падения температуры ниже комфортного для животных уровня. Таким образом, в начале осени следует подготовить жилище черепахи к зимовке. Понять, что черепаха готова к спячке, можно, понаблюдав за ней: она старается зарыться, так как в природе они зарываются в землю до весны. Руководствуясь советами черепаховодов, готовую к спячке черепаху нужно поместить в картонную коробку с наличием на дне бумажной тонкой стружкой, в которую можно зарыться. Эта коробку помещают в еще одну коробку, либо в ящик, а зазоры между стенами забивают торфом, газетой или пенопластом. Верх контейнера затягивают сеткой, и убирают жилище в прохладное место, где, тем не менее, температура не уходит в минус: она должна быть примерно 5-10 градусов. Весной черепаха проснется.

После того, как спячка окончится, черепаха будет немного вялой и может не хотеть принимать пищу несколько дней. После спячки стоит обратить особое внимание на черепаху и заботиться о ней больше обычного несколько недель, а именно, обращать внимание на обеспечение разнообразия в пище, содержание черепахи в тепле. Иногда животным требуется промыть глаза и нос, так что, если черепахе сложно открыть глаза, стоит поместить ее в неглубокий сосуд с водой, где она сама сделает это.

Для сухопутных черепах требуются просторные террариумы, внутри которых на дне будет грунт и нарезанная газета, а также допустимы дополнительные предметы — коряги, камни и пр.

Для водных черепах нужен акватеррариум с водой, в котором уровень воды равен росту черепахи. В качестве грунта подойдет крупный гравий: черепаха должна не проглатывать его. Так называемый берег тоже нужен, и размер его, в случае, если черепах несколько, должен быть таким, чтобы вмещать всех питомцев. На берегу можно расположить бревна и коряги с закругленной поверхностью.

Фото: yandex.by

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