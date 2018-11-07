Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера » Интересное
Феномены и тайны Вопрос-ответ Развлечения
Автор Полина Крамер

Дикие предки домашних животных. Вторые три пары

Зоосфера » Интересное

Примерно 9000 лет назад у кого-то хватило смелости поймать стадо ужасных диких кабанов (Sus scrofa), вероятно, где-то в нынешней Турции. Вполне вероятно, что китайские и европейские кабаны были одомашнены отдельно. Какими бы ни были их происхождение, их предки были обречены на существование исключительно для человека; свиньи часто блуждали по улицам древних городов, перерабатывая отходы и превращая их в легкодоступную пищу.

6 пар домашних животных и их диких предков. Часть 2. 394651.jpeg

Домашние свиньи

Ой, посмотрите на них сейчас! Ужасный дикий кабан был развит примерно в 70 пород домашней свиньи (Sus scrofa domesticus), от сразу узнаваемой розовой свиньи-а-ля-Уилбура до волосатых, чудовищных наземных пород, домашних животных, которые эволюционировали в соответствии с условиями, в которых они были найдены. Среди наиболее злокачественных домашних животных свиньи, тем не менее, очень умны, и последние медицинские успехи связаны именно с пересадкой свиных органов как более сильных и мощных.

Дикая лошадь

Дикая лошадь (Equus ferus), вероятно, была одомашена примерно 6000 лет назад в местах, что сейчас занимают Украина и Казахстан. Ранние домашние лошади выращивались и вскоре съедались, а также использовались для транспортировки, практики, как это наглядно показано в серии книг автора Джорджа Р. Р. Мартина "Песня льда и огня". (Сырое лошадиное сердце, вспомнил об этом кто-нибудь?) Родоначальник лошади, как мы ее знаем, больше не существует в дикой природе, а он, скорее всего, напоминал лошадь Пржевальского (Equus przewalskii).Домашняя лошадь

Есть более 200 пород лошади (Equus caballus), а также сотни других местных "сортов", непризнанных размножающимися ассоциациями. Хотя успех таких фильмов, как Seabiscuit и War Horse, свидетельствует о продолжающейся валоризации лошади, некогда почитаемой как бог или богиня в некоторых культурах, лошадиное мясо все еще широко расходуется. В 2013 году произошел крупный скандал, когда европейский процессор неправильно маркировал мясо лошади в качестве говядины, что побудило многие компании вспомнить продукты, которые содержали его.

Африканская дикая кошка

Африканская дикая кошка (Felis silvestris lybica) считается предком всех домашних кошек, с некоторыми доказательствами, указывающими, по крайней мере, на некоторый уровень одомашнивания еще 9500 лет назад на Кипре. Одна археологическая экспедиция в Китае обнаружила кости, датируемые 5300 лет назад. Мы же знаем, что они были одомашнены в Египте около 4000 лет назад, вероятно, от животных, привлеченных к мышам, которые страдают от хранения зерна.

Домашняя кошка

Международная ассоциация кошек признает более 50 пород домашней кошки (Felis silvestris catus); большинство национальных ассоциаций породы узнают меньше. Хотя кошки бывают разных цветов, форм тела и видов меха, все, кроме нескольких, исключительно происходят от африканской дикой кошки. Однако такие породы, как Бенгалия, Чоузи и Оцикат, были выявлены благодаря скрещиванию с другими видами мелких диких кошек. С тех пор они были приравнены к другим домашним породам и были выбраны из-за послушного темперамента многими поколениями на протяжении долгого времени.

Фото: yandex.kz

Читайте также:

6 пар домашних животных и их диких предков.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы дом кабан кошка дикий лошадь домашний
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Дикие предки домашних животных. Вторые три пары
Интересное и полезное
Домашние крокодилы: правила ухода и содержания
Воспитание
Кому и зачем нужна молодежь России
Новости Все >
Глава Евросовета допустил возможность выхода Польши из ЕС
Можно похудеть, ежедневно вставая на весы
В октябре с Камчатки нелегально вывезли 65 тонн икры
Девелоперов малых городов поддержат нацпроектом
Россия и Испания создадут группу для борьбы с фейками
Власти ЕС признали бесполезность переговоров о вступлении Турции в Евросоюз
900 тысяч гостей посетили курорт "Роза Хутор" в летнем сезоне-2018
В российском сегменте МКС сломался управляющий компьютер
Ховринская больница доживает последние дни﻿
Минобороны отказало в установке памятника Сталину у новосибирского Дома офицеров
Сейчас читают
Западная литература и СМИ: цензура жива
Евросоюз
Западная литература и СМИ: цензура жива
Домашние крокодилы: правила ухода и содержания
Интересное и полезное
Домашние крокодилы: правила ухода и содержания
Победу над холерой Россия одержала в Сталинграде
Полезно знать
Победу над холерой Россия одержала в Сталинграде
Читательский топ
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Запад терпит поражение на Востоке
В России начался рост цен на интернет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Новости Европы
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Православие
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Мир. Новости мира
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Новости Украины
На Украине пригрозили оккупировать Россию
Военные новости
Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет
Новости Екатеринбурга
Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.

Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Новости Европы
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Православие
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Игорь Буккер Кому и зачем нужна молодежь России Игорь Буккер Любовь Степушова Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой Любовь Степушова Сергей Костин Победу над холерой Россия одержала в Сталинграде Сергей Костин
Комментарии
Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Московский полицейский застрелил натравленную на него собаку
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Будет ли работать запрет на анонимное пользование мессенджерами
Московский полицейский застрелил натравленную на него собаку
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Московский полицейский застрелил натравленную на него собаку
Глава Евросовета допустил возможность выхода Польши из ЕС
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Путин и Трамп пообщаются в Париже "на ногах"
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Минобороны отказало в установке памятника Сталину у новосибирского Дома офицеров
Россияне захотели зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
В России застой. Далее следует распад государства?
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
История и современность Все >
Эдвард Бернейс: как племянник Фрейда научил Америку курить
Эдвард Бернейс: как племянник Фрейда научил Америку курить
Отто Витте: как клоун стал королем Албании
Отто Витте: как клоун стал королем Албании
Самая короткая война в истории длилась 38 минут
Самая короткая война в истории длилась 38 минут
Животные-герои: как голубка спасла солдат в годы Первой мировой
Животные-герои: как голубка спасла солдат в годы Первой мировой
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Список самых мощных армий Европы возглавила Россия
Список самых мощных армий Европы возглавила Россия
Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет
Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет
Казахстан предпочел запустить свои первые спутники с американской военной базы
Казахстан предпочел запустить свои первые спутники с американской военной базы
В Кремле не видят предпосылок для улучшения отношений с США
В Кремле не видят предпосылок для улучшения отношений с США
К чему приведет запрет на анонимность в мессенджерах
К чему приведет запрет на анонимность в мессенджерах
Израиль перестал летать над Сирией, но готов уничтожить С-300
Израиль перестал летать над Сирией, но готов уничтожить С-300
Женское Все >
Маленькие секреты укропной грядки
Маленькие секреты укропной грядки
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Шесть удивительных огородных секретов
Шесть удивительных огородных секретов
Двенадцать вариантов заготовки яблок на зиму
Двенадцать вариантов заготовки яблок на зиму
Грузинское лечо
Грузинское лечо
Сканирование мозга предскажет шизофрению
Сканирование мозга предскажет шизофрению
Удаление аппендикса поможет избежать болезни Паркинсона
Удаление аппендикса поможет избежать болезни Паркинсона
Бьюти-ошибки, которые добавляют возраст
Бьюти-ошибки, которые добавляют возраст
Как понять, что он любит?
Как понять, что он любит?
Сказка стала былью - китайское умное зеркало
Сказка стала былью - китайское умное зеркало
Максим Галкин показал публике франкоговорящего сына
Максим Галкин показал публике франкоговорящего сына
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября для всех знаков Зодиака
Возрастные изменения, или как клетки "выходят на пенсию"
Возрастные изменения, или как клетки "выходят на пенсию"
Человек сам убивает здоровье почек
Человек сам убивает здоровье почек
Мужское Все >
Поплавочная удочка
Поплавочная удочка
Крупный сом - мечта рыболова
Крупный сом - мечта рыболова
Как правильно выбрать змеевик для ванной?
Как правильно выбрать змеевик для ванной?
Декор старых дверей своими руками
Декор старых дверей своими руками
Как избавиться от пыли в доме
Как избавиться от пыли в доме
Какой должна быть мебель для спальной комнаты
Какой должна быть мебель для спальной комнаты
Как подготовиться к ремонту и не пережить разочарование
Как подготовиться к ремонту и не пережить разочарование
Йога и пилатес
Йога и пилатес
Йога для тех, кто много сидит
Йога для тех, кто много сидит
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Дикие предки домашних животных. Вторые три пары
Дикие предки домашних животных. Вторые три пары
Домашние крокодилы: правила ухода и содержания
Домашние крокодилы: правила ухода и содержания
Какую породу кошки выбрать
Какую породу кошки выбрать
Черноногую кошку признали самой опасной на планете
Черноногую кошку признали самой опасной на планете
В Чувашии для выхухоли будет создана охраняемая территория
В Чувашии для выхухоли будет создана охраняемая территория
Необычные природные явления. Что такое красный прилив? (часть 2)
Необычные природные явления. Что такое красный прилив? (часть 2)
Эти удивительные голубые киты
Эти удивительные голубые киты
Запор, выхода нет: все, что Вы хотели знать о запоре, но стеснялись спросить
Запор, выхода нет: все, что Вы хотели знать о запоре, но стеснялись спросить
Горячее молоко усиливает симптомы гриппа
Горячее молоко усиливает симптомы гриппа
В зоопарке Ставрополя объявлен конкурс на лучшие имена для новых питомцев
В зоопарке Ставрополя объявлен конкурс на лучшие имена для новых питомцев
Валерия сфотографировалась в домашней маске
Валерия сфотографировалась в домашней маске
Собака Принцесса притворяется бездомной ради бургеров
Собака Принцесса притворяется бездомной ради бургеров
Эвкалипт. Удивительные особенности любимого лакомства коалы
Эвкалипт. Удивительные особенности любимого лакомства коалы
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками

5 ноября вступил в действие второй пакет американских санкций против Ирана. Одновременно 11 иранских танкеров исчезли из международной системы слежения.

Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Евросоюз
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ