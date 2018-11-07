Дикие предки домашних животных. Вторые три пары

Примерно 9000 лет назад у кого-то хватило смелости поймать стадо ужасных диких кабанов (Sus scrofa), вероятно, где-то в нынешней Турции. Вполне вероятно, что китайские и европейские кабаны были одомашнены отдельно. Какими бы ни были их происхождение, их предки были обречены на существование исключительно для человека; свиньи часто блуждали по улицам древних городов, перерабатывая отходы и превращая их в легкодоступную пищу.

Домашние свиньи

Ой, посмотрите на них сейчас! Ужасный дикий кабан был развит примерно в 70 пород домашней свиньи (Sus scrofa domesticus), от сразу узнаваемой розовой свиньи-а-ля-Уилбура до волосатых, чудовищных наземных пород, домашних животных, которые эволюционировали в соответствии с условиями, в которых они были найдены. Среди наиболее злокачественных домашних животных свиньи, тем не менее, очень умны, и последние медицинские успехи связаны именно с пересадкой свиных органов как более сильных и мощных.

Дикая лошадь

Дикая лошадь (Equus ferus), вероятно, была одомашена примерно 6000 лет назад в местах, что сейчас занимают Украина и Казахстан. Ранние домашние лошади выращивались и вскоре съедались, а также использовались для транспортировки, практики, как это наглядно показано в серии книг автора Джорджа Р. Р. Мартина "Песня льда и огня". (Сырое лошадиное сердце, вспомнил об этом кто-нибудь?) Родоначальник лошади, как мы ее знаем, больше не существует в дикой природе, а он, скорее всего, напоминал лошадь Пржевальского (Equus przewalskii).Домашняя лошадь

Есть более 200 пород лошади (Equus caballus), а также сотни других местных "сортов", непризнанных размножающимися ассоциациями. Хотя успех таких фильмов, как Seabiscuit и War Horse, свидетельствует о продолжающейся валоризации лошади, некогда почитаемой как бог или богиня в некоторых культурах, лошадиное мясо все еще широко расходуется. В 2013 году произошел крупный скандал, когда европейский процессор неправильно маркировал мясо лошади в качестве говядины, что побудило многие компании вспомнить продукты, которые содержали его.

Африканская дикая кошка

Африканская дикая кошка (Felis silvestris lybica) считается предком всех домашних кошек, с некоторыми доказательствами, указывающими, по крайней мере, на некоторый уровень одомашнивания еще 9500 лет назад на Кипре. Одна археологическая экспедиция в Китае обнаружила кости, датируемые 5300 лет назад. Мы же знаем, что они были одомашнены в Египте около 4000 лет назад, вероятно, от животных, привлеченных к мышам, которые страдают от хранения зерна.

Домашняя кошка

Международная ассоциация кошек признает более 50 пород домашней кошки (Felis silvestris catus); большинство национальных ассоциаций породы узнают меньше. Хотя кошки бывают разных цветов, форм тела и видов меха, все, кроме нескольких, исключительно происходят от африканской дикой кошки. Однако такие породы, как Бенгалия, Чоузи и Оцикат, были выявлены благодаря скрещиванию с другими видами мелких диких кошек. С тех пор они были приравнены к другим домашним породам и были выбраны из-за послушного темперамента многими поколениями на протяжении долгого времени.

Фото: yandex.kz

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