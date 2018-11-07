Три вида змей, которых можно держать дома

В Центре рептилий Нортгемптона, команда исследователей сохранила и продала множество змей. Там определенно много видов, из которых делают буквально гениальных домашних животных. Вот список некоторых из наших любимых змей, описание их внешности, темперамента и простоты ухода.

1. Королевские питоны

Royal Pythons — это массивная часть змеиного мира, которая широко доступна людям. Они — прекрасные змеи для тех, кто впервые хочет завести большую и тяжелую змею. У этих змей обычно спокойный нрав и темперамент и они довольно легко поддаются уходу. Хотя иногда они могут быть привередливы к еде, сохраняя свои привычки и установки, и обычно это мешает. У Королевских питонов большой диапазон цветов и "рисунков", поэтому вы можете выбрать ту змею, которая и внешне придется вам по душе.

2. Зерновые змеи

Кукурузные змеи также довольно популярны на рынке продаж домашними животными в основном из-за их спокойного темперамента и любопытной природы. Они представляются идеальной змеей для всех, кто сильно занят своим хобби или работой, поскольку эти змеи не нуждаются в ежечасной еде и действительно легко поддаются уходу. Кукурузные змеи могут вырасти до 6 футов (обычно это не так), но всегда остаются тонкими, что делает их хорошим выбором для людей, которые не очень хотят тяжелых змей. На протяжении многих лет заводчики представляли сотни разных цветов и морфограмм от черного до кровавого красного и все между ними.

3. Калифорнийская королевская змея

Калифорнийская змея — отличный выбор для тех, кто любит и готов ухаживать за своими питомцами день и ночь и, конечно, таких змей лучше заводить тем, у кого есть опыт с подобными питомцами. Калифорнийская королевская змея — альтернатива кукурузной змеи для искателей острых ощущений. Они вырастают до 5-6 футов и так же, как и кукурузные, остаются довольно легкими. С их явной реакцией и эмоциональностью, вы можете никогда не беспокоиться о том, что забыли покормить своего друга. Хотя они более агрессивны по своей природе, чем другие змеи, когда они выходят из своего ограждения, они могут быть такими же ручными, как кукурузная змея, и превращают себя в спокойных, домашних и любящих питомцев. Но вы всегда должны помнить, что для воспитания Калифорнийской королевской змеи вам потребуются недели, месяцы, а то и годы.

Фото: reptilecentre.com

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