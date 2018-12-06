Проверка у собаки таланта спасателя: "поддельный обморок"

Примечание редактора. Мы не поощряем и не одобряем это, НЕ делайте этого во время обычной прогулки с вашей собакой.

Мы все хотели бы верить, что наши собаки будут действовать героически, столкнувшись с опасностью: спасут потерпевшего владельца, вытащат беспомощного ребенка из горящего здания или помогут спасателям.

Некоторые владельцы домашних животных проверяют способности своего питомца и фиксируют это на видео. Оказывается, не каждая собака может раскрыть свою внутреннюю лесси и стать спасателем. На самом деле, большинство из них достаточно осторожны.

На самом деле, сразу необходимо предупредить: не нужно поступать так, как делают некоторые люди в интернете для приобретения дешевой популярности. Это может быть очень опасно.

Итак, вводные: человек выгуливает собаку на поводке и падает, симулируя приступ. Видеоролик демонстрирует, как собака реагирует на этот притворный приступ и падение на землю.

Судя по многочисленным видео, героев-спасателей не так много. Большинство собак просто проигнорировали опекуна и продолжили прогулку. Одна продолжала идти, пока не ушла очень далеко. Другая воспользовалась возможностью, чтобы прилечь в другом месте. Ни одна собака не тыкала носом, не подталкивала, не облизывала, не фыркала и не прижималась к хозяину. Одна-единственная просто посмотрела на своего хозяина. Да, это несправедливо. Но иногда собаки расстраиваются.

Однако герои попадаются среди собак. Есть свидетельство очевидицы. Она непреднамеренно провела аналогичный эксперимент. Женщина была со своим классом йоги, они занимались на рассвете на пляже. Когда группа вошла в шавасану ("позу трупа", или заключительную ступень глубокой релаксации), рядом прогуливался парень с большим псом-боксером. Поскольку все лежали на пляже, лицом вверх, руки по бокам, не двигаясь, собака резко остановилась. Она смотрела на группу и на своего хозяина. Затем она решила привлечь внимание своего задумавшегося опекуна несколько раз. Наконец, собака начала тащить хозяина к группе, как бы говоря: "Разве ты не видишь, что там куча мертвых? Помоги им". Излишне говорить, что наблюдавшая за реакцией собаки женщина прекратила занятие и подошла, чтобы обнять своего новообретенного друга-героя.

Наверное, теория о том, почему собаки игнорируют приступы хозяев, проста: наши друзья знают, что это обман. Собаки очень внимательны и восприимчивы, и, соответвственно, в ложном приступе они не видят никаких реальных сигналов угрозы. Так что есть надежда, что наши питомцы узнают, когда опасность будет реальной и помогут хозяину.

Ну а если вы все же собиретесь проверить своего защитника описанным выше способом, сделайте это в безопасной обстановке — в вольере или на огороженной специальной собачьей площадке. Напомним, во время описанных выше экспериментов, большинство испытуемых собак покинули хозяина, что потенциально опасно. Вы также должны морально подготовиться к игнорированию вас со стороны собаки. Наверное, действительно нельзя воспитать настоящую героическую собаку — она должна ею родиться?..

Фото: mil.ru

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