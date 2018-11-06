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Автор Екатерина Журавлева

Домашние крокодилы: правила ухода и содержания

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Содержание крокодилов дома подразумевает опасность и большую ответственность. Это не только небезопасно и требует высоких материальных затрат, но еще и подразумевает тщательный уход, имеющий свою специфику. Однако если Вы твердо решили завести крокодила и готовы подойти к этому со всей ответственностью, нужно запомнить некоторые несложные советы.

Домашние крокодилы: правила ухода и содержания. 394622.jpeg

Самые небольшие среди крокодилов за пять лет вырастают в длину примерно до полутора метров, соответственно, нужно забыть миф о том, что существуют маленькие крокодилы. Можно представить, насколько экстремально содержать такое большое и опасное животное в противоестественных для него условиях.

Для начала, молодым еще крокодилам подойдет для проживания просто большой аквариум. Но вот место для подросших крокодилов — это просторный террариум, где есть бассейн, а также участок суши. Размер и обустройство террариума — это вопрос, к которому нужно подойти очень внимательно и со знанием дела. Этим животным нужен простор для плавания, перепады глубины, фильтрация воды, большие вольеры, а соотношение вода/суша должно быть 3/1. Общий объем акватеррариума для взрослого крокодила — 1000 л. Локальный обогрев требуется для участков суши: 25-30 градусов, а температура воды — примерно 24 градуса.

Момент высокой активности крокодилов приходится на ночь: животные могут рыть грунт, издавать громкое рычание и т. д.

Все крокодилы без исключения являются хищниками. Для питания этих животных подойдет цельная рыба, мыши, лягушки, крысы, цыплята, крупные насекомые, вроде саранчи и больших тараканов, моллюски. Прием пищи молодых крокодилов происходит через день, взрослых — раз или два в неделю.

Придется регулярно менять воду, фильтрация воды должна быть активной, то есть, вода всегда должна быть чистой, и это обязательное условие.

Позволять крокодилу выходить из террариума категорически воспрещается. Крокодил не может быть ручным, он в любом случае опасен, и ему не нужно повода для того, чтобы укусить.

Что касается цен на рептилий, то это напрямую зависит от возраста, размеров, разновидности и пр. Также стоит помнить, что, случается, место для проживания и обустройство стоит дороже самого питомца. Требовательность к условиям содержания повышается со степенью экзотичности, соответственно, если Ваш выбор пал на крокодила, или иную рептилию, обычным террариумом обойтись нельзя, вместе с этим для такого питомца не подойдет и обыкновенный ветеринар, а ветеринара-герпетолога найти не очень просто.

Фото: sakvojag.net

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