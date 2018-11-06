Какую породу кошки выбрать

Зачем люди заводят котов? Собственно, за тем же, зачем заводят и собак- скрасить свое чувство одиночества дома. Однако собаку не каждый может себе позволить, поскольку она требует больше заботы, элементарно, ее нужно выгуливать каждый день, а также она требует больше свободного места. С кошками же таких проблем не возникает, они более компактны и автономны. Тем не менее, не все представители кошачьих подойдут для домашнего содержания. Об этом подробнее.

Выбирая кошку, нужно в первую очередь учитывать тот фактор, что животное будет жить в квартире, то есть, в небольшом жилом пространстве, следовательно нужно выбирать питомца средних пород. Кроме того, нужно учесть особенности кошачьего характера. Для квартирных обитателей оптимальным является спокойный и покладистый нрав, а также способность быстро адаптироваться ко всему новому. Помимо этого, котик должен уметь спокойно переносить одиночество и мочь чем-нибудь занять себя во время отсутствия хозяина. Также выбирайте не гиперактивные породы, иначе после работы вы рискуете вернуться домой к хаусу как из того мультфильма "…просто приходил Антошка, поиграли мы немножко".

Самыми спокойными породами считаются британцы, русская голубая кошка, сфинксы, шотландцы и пара других. Представители этих пород неторопливы и любят поиграть, но в меру. Сиамские же, бенгальские и абиссинские наоборот не пригодны для маленьких квартир из-за своей гиперактивности. Как и все живые существа, кошки ходят в туалет, однако их экскременты отличаются особым стойким запахом, поэтому придется заранее позаботиться о хорошем наполнителе для лотка, а также взять питомца, уже сразу приученного к туалету. Помимо этого, позаботьтесь о когтеточке, когтерезке и прочих игрушках для вашего любимца. Не забывайте, также, его регулярно вычесывать, особенно в сезоны линьки, иначе повсеместная шерсть превратится для вас в настоящее наказание.

Ознакомившись со многими нюансами по выбору кошек, теперь можно перейти к конкретным породам, с которыми будет комфортно жить в квартире. Первая из них это мейн-кун. Несмотря на свои внушительные размеры, кошка отличается особой дружелюбностью, благодаря которой сможет ладить со всеми членами семьи. Также они очень внимательны к хозяевам и любвеобильны. Кроме того, данные кошки очень умны, поэтому никаких проблем с туалетом у них не возникает.

Следующий представитель — русская голубая кошка. Ее отличительной особенностью является голубовато-серая короткая шерсть и огромные ярко-голубые или зеленые глаза. Эти животные достаточно умны и деликатны. От них не стоит ждать домашнего безумства. Легко идут на контакт с детьми, но с незнакомыми людьми контакта избегают, предпочитая куда-нибудь спрятаться.

Также в этом списке числятся манчкины- кошки, с лапами в 3-4 раза короче обычных. Они малогабаритны, весят 3-4 килограмма и не занимают много места. Очень активны, любят внимания, так что лучше подойдут одиноким людям. Если хозяин будет забывать про котика, он начнет хандрить и болеть.

На самом деле, данный список можно продолжать еще очень долго, т. к. существует множество подходящих пород. Хотелось бы пожелать каждому правильно выбрать себе питомца и скрасить свою одинокую жизнь чудесным мохнатым компаньоном.

Фото: tinydog.ru

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