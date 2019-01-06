Миниатюрные собаки: правила выбора и три популярные породы

Если у вас небольшое по площади жилье или вы хотите, чтобы щенок был по размеру, как ваш кот, а также помещался в вашу сумочку, присмотритесь к миниатюрным собакам.
Подумайте о том, каково ей будет в вашей семье! Но что обозначает породу как "миниатюрную"? "Нет стандартной высоты и веса, установленных для собаки (по данным Американского клуба питомников — АКС), которые включали бы ее в группу миниатюрных или включали бы породу "миниатюрных", — объясняет Джина Динардо, пресс-секретарь AKC. Она добавляет, что величина размера и веса для каждой породы устанавливаются индивидуально для каждой породы.
Касательно миниатюрных пород, Динардо говорит, что АКС "классифицирует многие из этих пород как миниатюрные или "игрушечные" в том смысле, что их основная цель — общение. Но разновидности пород, такие как такса или шнауцер, также имеют темперамент, как у больших собак.
"Если вы присматриваете "малютку", помните позицию АКС по этому вопросу. Мы не используем термин "малютка", и на самом деле такого разнообразия в породах нет, — объясняет Джина Динардо. Некоторые заводчики будут разводить все меньшую и меньшую породу и получать слишком маленьких собак, чтобы называть их "малюткой" в рамках маркетинговой стратегии. Но этот тип разведения не рекомендуется, так как он несет в себе набор проблем со здоровьем у собак. Первым делом поймите, подходят ли вам характеристики и повадки определенных пород миниатюрных собак. Сначала нужно выбрать.
В этой публикации мы представляем три породы популярных миниатюрных собак, а также стандарты породы (обозначенные в скобках) от представительства AKC.
Эта бесстрашная милашка (около трех килограммов) активна и весела, но будьте готовы к тому, что она также преданный охотник и не всегда доброжелательно относится к гостям, посещающим ваш дом. Она выделяется своей белой шерсткой и требует регулярного ухода.
Очень очаровательная мордашка. Этот веселый и нежный щенок (шесть-восемь килограммов) любит детей и хорошо ладит с другими животными. Из-за его нетерпимости к жаре его нужно держать в помещении большую часть времени. И он громко храпит, поэтому он может быть не лучшим выбором для тех, кто любит поспать в тишине!
Йорки (около трех килограммов) захватывают сердца своим любвеобильным характером. Они всегда готовы к приключениям! Тем не менее, они очень сильно лают. От этого может отучить надлежащая подготовка. Также эти собаки склонны быть агрессивными по отношению к незнакомым животным, включая других собак.
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