Удивительные факты про кенгуру

Сама история встречи белого человека и кенгуру является удивительным фактом. Когда первые переселенцы спросили у аборигенов, как называется этот странное животное. Те ответили "Кен-Гу-Ру", на языке австралийских аборигенов, это означало " Я не понимаю". С тех пор название так и закрепилось.

На сегодня насчитывается 62 вида этих удивительных животных. Самые маленькие (Валлаби), весят 0,5 кг, а самые большие (Красные кенгуру), превышают человеческий рост и весят 90 кг.

У австралийцев в языке самцы, самки и детеныши имеют различные названия.

Эти животные настоящие рекордсмены. Так некоторый виды могут прыгать со скоростью до 60км/ч., а в высоту преодолевать преграды высотой в 3 метра. Питается кенгуру в основном травой, а вот без воды могу обойтись не меньше верблюда. Некоторые особи способны обходится без воды несколько месяцев.

Кенгуру способно давать потомство каждый год. Детёныши рождаются недоразвитыми и после рождения переползают в сумку, где накрепко присасывается к соску. Удивительно, но у самки кенгуру 4 соска, и каждый для кормления в разные этапы развития детеныша. Сумка кенгуру гладкая внутри, но толстый мех на входе, защищает сумку от проникновения влаги. Своими мышцами самка может так плотно закрыть сумку, что спокойно переплывает реки.

Кстати, самка может задержать развитие эмбриона в утробе, если во время беременности у нее есть малыш.

Кенгуру обладает отличным слухом, с помощью ударов лап по земле, они способны общаться с сородичами на расстоянии в несколько километров.

Кенгуру — это заядлые драчуны. Они дерутся как настоящие тайские бойцы, используя когти передних лап и мощные удары задних. Люди даже устраивали поединки между кенгуру и боксерами. Нередко кенгуру может убить человека.

Мясо кенгуру активно используют в пищу во многих странах мира. Оно считается очень диетическим и полезным.

Кенгуру не может двигать задними лапами по-разному. Их лапы как-бы связаны друг с другом. Но как только животное попадает в воду, там оно тут же начинает поочередно двигать ногами. Самка кенгуру может выбрать пол будущего малыша. Так в молодом возрасте они обычно рожают самок, а самцов оставляют на потом.

У самки кенгуру три влагалища и две матки.

Кстати кенгуру не умеют двигаться задом. Именно по этой причине кенгуру выбрали как символ Австралии. Это должно было показать, что страна движется только вперед.

Фото: wildfrontier.ru

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