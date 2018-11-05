Домашние попугаи: советы по выбору

Численность вида этих домашних животных насчитывает около 330 видов, многие из которых уже попали в ряды домашних питомцев. Первооткрывателем просторов России стал попугай, привезенный в 1490 году из Италии, в подарок супруге Ивана Великого, Софье Палеолог.

В просторах городской жизни живет множество пернатых этого вида: от мала до велика, чьи клетки подобны вольерам. Размер птицы прямо пропорционален длительности ее жизни. Лидер-долгожитель среди попугаев — какаду. Также очень примечательно, что именно этот подвид дольше всех интересуется вопросом размножения.

Некоторые виды попугаев хотелось бы рассмотреть поподробнее. Начнем снизу вверх.

Большой пернатый друг

Попугаи ара — одни из самых требовательных и капризных птиц своего вида. Большой размер, крепкий клюв, громкий голос и непростой характер — в совокупности создают некоторые трудности в содержании такого питомца. Хоть к звукоподражанию они не очень способны, однако цирковому искусству обучаются очень даже хорошо. Маленькие ара тоже капризны, но уход за ними легче.

В "каменных джунглях" хорошо себя проявил амазон — способный и спокойный попугай, высотой до 0,5 метров. В состоянии запомнить до десятка слов и научиться различным трюкам.

Ни мал, ни велик — средние попугаи

Лори — древесный попугай, очень мирный и добрый. Охотно научится копировать голоса и запомнит до десятка слов.

Кольчатые, ожереловые попугаи совсем не прихотливы. Одомашнены более 3000 тысяч лет назад, хорошо освоились в обществе людей и быстро привыкают к домашним условиям. Это настоящий болтун, среди своих сородичей, в состоянии запомнить до 250 слов.

Маленькие попугаи

Мало, кто не слышал про волнистого попугая. Рост до 23 см, большая скорость размножения, неприхотливость и доброта к окружающим — залог лидерства этого вида попугаев, содержащихся в неволе.

В зависимости от того, какую цель преследует хозяин, их можно держат стайками, парами или поодиночке. Пара разнополых особей нужна для потомства, одиночки быстрее начинают разговаривать. Хоть они и не богаты на словарный запас, зато могут научиться некоторым трюкам, и умело подражают канарейкам.

Мальчик или девочка?

Владельцы пернатых этого вида склоняются к мнению, что лучше выбирать особей мужского пола.

Основные аргументы:

— самцы по характеру веселее и певучее (болтают, веселятся, напевают);

— самки очень ревнивы по отношению к хозяевам, грустят при их отсутствии более 6-8 часов;

— у самцов период адаптации к новому жилищу быстрее;

— мальчики, как правило, обладают более обширным лексиконом;

— самцы сообразительнее, легче запоминают слова;

— самка агрессивнее (в особенности, когда наступает период полового созревания и кладки).

Выбор попугая — на ком остановиться?

Если вы имеете ограниченный денежный лимит, предлагаем поступить по принципу "цена-качество" и купить волнистого попугая.

Хотите дожить с попугаем до самой старости, или передать в наследство внукам- смело выбирайте какаду (чем больше птица, тем дольше проживет).

Нужен собеседник — покупайте серого жако.

Не важно, каким будет ваш выбор, самое главное, учтите, что ваша птичка, помимо видовых особенностей, будет еще и со своим характером, с которым вы вынуждены будете уживаться не один десяток лет. Поэтому советуем подойти к выбору очень ответственно.

Фото: simple-fauna.ru

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