Домашние попугаи: советы по выбору

Численность вида этих домашних животных насчитывает около 330 видов, многие из которых уже попали в ряды домашних питомцев. Первооткрывателем просторов России стал попугай, привезенный в 1490 году из Италии, в подарок супруге Ивана Великого, Софье Палеолог.
В просторах городской жизни живет множество пернатых этого вида: от мала до велика, чьи клетки подобны вольерам. Размер птицы прямо пропорционален длительности ее жизни. Лидер-долгожитель среди попугаев — какаду. Также очень примечательно, что именно этот подвид дольше всех интересуется вопросом размножения.
Некоторые виды попугаев хотелось бы рассмотреть поподробнее. Начнем снизу вверх.
Попугаи ара — одни из самых требовательных и капризных птиц своего вида. Большой размер, крепкий клюв, громкий голос и непростой характер — в совокупности создают некоторые трудности в содержании такого питомца. Хоть к звукоподражанию они не очень способны, однако цирковому искусству обучаются очень даже хорошо. Маленькие ара тоже капризны, но уход за ними легче.
В "каменных джунглях" хорошо себя проявил амазон — способный и спокойный попугай, высотой до 0,5 метров. В состоянии запомнить до десятка слов и научиться различным трюкам.
Лори — древесный попугай, очень мирный и добрый. Охотно научится копировать голоса и запомнит до десятка слов.
Кольчатые, ожереловые попугаи совсем не прихотливы. Одомашнены более 3000 тысяч лет назад, хорошо освоились в обществе людей и быстро привыкают к домашним условиям. Это настоящий болтун, среди своих сородичей, в состоянии запомнить до 250 слов.
Мало, кто не слышал про волнистого попугая. Рост до 23 см, большая скорость размножения, неприхотливость и доброта к окружающим — залог лидерства этого вида попугаев, содержащихся в неволе.
В зависимости от того, какую цель преследует хозяин, их можно держат стайками, парами или поодиночке. Пара разнополых особей нужна для потомства, одиночки быстрее начинают разговаривать. Хоть они и не богаты на словарный запас, зато могут научиться некоторым трюкам, и умело подражают канарейкам.
Владельцы пернатых этого вида склоняются к мнению, что лучше выбирать особей мужского пола.
Основные аргументы:
— самцы по характеру веселее и певучее (болтают, веселятся, напевают);
— самки очень ревнивы по отношению к хозяевам, грустят при их отсутствии более 6-8 часов;
— у самцов период адаптации к новому жилищу быстрее;
— мальчики, как правило, обладают более обширным лексиконом;
— самцы сообразительнее, легче запоминают слова;
— самка агрессивнее (в особенности, когда наступает период полового созревания и кладки).
Если вы имеете ограниченный денежный лимит, предлагаем поступить по принципу "цена-качество" и купить волнистого попугая.
Хотите дожить с попугаем до самой старости, или передать в наследство внукам- смело выбирайте какаду (чем больше птица, тем дольше проживет).
Нужен собеседник — покупайте серого жако.
Не важно, каким будет ваш выбор, самое главное, учтите, что ваша птичка, помимо видовых особенностей, будет еще и со своим характером, с которым вы вынуждены будете уживаться не один десяток лет. Поэтому советуем подойти к выбору очень ответственно.
Фото: simple-fauna.ru
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