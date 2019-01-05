Заводим дома черепаху

Среди тех животных, которые не доставляют особых хлопот своему хозяину, отдельно стоит черепаха. Это довольно интересное и спокойное животное. По сути, у вас будет жить ровесник динозавров. Вам только остается определиться с тем, какой вид черепашки завести. Важно понимать, что какой выбор вы бы не сделали, нужно обеспечить необходимые условия для нового питомца.

Черепах можно разделить на два вида. Это водные и сухопутные. Для каждого есть свои требования.

Сухопутные черепахи неприхотливы, уход за ними несложный, их даже можно возить с собой на дачу. К плюсам можно отнести их спокойный характер.

Единственная проблема — это то, что выбор таких черепах невелик. А водных черепах, наоборот, выбор очень велик. Эти черепахи яркие и очень активные. За ними очень интересно наблюдать.

Но для их содержания нужна вода, а значит, уход за ними сложнее. Такую черепашку сложно перевозить, да и ручной она не станет. У водных черепах довольно агрессивный характер. В руки ее брать нежелательно. Часто такая черепаха может здорово укусить.

Для любой черепахи, независимо от того, водная она или сухопутная, понадобится террариум и хороший сбалансированный корм. Нужно отметить, что террариум сухопутной черепахи убирать легче, чем водной. Самым важным фактором является обеспечение комфортных условий для жизни черепахи — это воздух, вода и температура. Если по каким-то причинам вы не можете соблюдать все правила, то лучше не заводите животное.

Перед покупкой животного хорошо ознакомьтесь с особенностями этого вида. Сюда входят: скорость роста, требуемый объем террариума и продолжительность жизни. Помните, черепахи — долгожители. Некоторые виды живут 50 лет.

В качестве домашнего питомца нужно выбрать небольшое животное длиной не больше 50 сантиметров. Запомните, если продавец будет предлагать вам карликовую черепаху, это обман. Таких черепах не бывает. Лучше вообще отказаться от покупки у такого продавца.

Старайтесь не приобретать слишком молодую черепаху. В юном возрасте они очень часто болеют. Лучше взять черепаху-подростка. Покупайте животное в теплое время года. Так вы не простудите его во время перевозки и не приобретете уже больным.

Ну и несколько советов по содержанию водной черепахи. Длина черепахи, умноженная на пять — это оптимальная длина террариума. Половина от полученного числа — это оптимальная ширина. Уровень необходимого количества воды должен быть в два раза выше толщины панциря черепахи.

Для отдыха в террариуме обязательно должен быть островок, на который легко забраться. Обязательно позаботьтесь об источнике тепла. Но устанавливайте лампу очень низко.

Установите фильтр для воды, в неочищенной воде черепаха может быстро заболеть. Ну и правильно кормите животное. Используйте качественные корма и не перекармливайте.

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