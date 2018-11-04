Одежда для собак: история возникновения собачьей моды

Мы привыкли к тому, что мода для животных — это явление современное, никак не связанное с функциональностью, а некоторые считают это бесполезной тратой времени и денег. Однако удивление вызывает тот факт, что в далеком прошлом уже существовала одежда для животных, и было это гораздо раньше, чем мы можем себе представить.
Примерно в пятом веке до нашей эры одежда для собак имела свое значение и свою функцию: тяжелые доспехи надевали на боевых псов. Такое одеяние защищало животное, а вместе с этим придавало ему грозный вид.
Что касается непосредственно моды, то стоит сказать сразу о 18 веке, когда в Англии появилась собачья мода. Само собой, началось все с моды на самих собак, которых в какой-то момент представители высшего света сочли неприличным выводить на прогулку неодетыми. Таким образом, появились первые одежды для собак: тяжелые накидки, балахоны. Королева сама принимала участие в том, чтобы внедрять модные тенденции. Скоро плащи, накидки и балахоны вышли из моды: хозяевам хотелось чего-то нового и необычного.
Гораздо более широкую популярность принесли одежде для собак французы. Они разработали новые, удобные для питомцев, модели, а в конце 19 века был выпущен первый в мире каталог одежды для собак. В начале 20 века появились даже магазины одежды для собак, и такие магазины открывались во многих странах мира.
Что касается крупных пород, то первыми одеты были сенбернары. Это связано со спецификой работы этих собак: их специально обучали тому, чтобы они разыскивали и спасали людей в Швейцарских Альпах. Во время работы им доставляло неудобство то, что толстый слой снега покрывал их шерсть. Это также приводило к болезням. Вследствие этого хозяева и дрессировщики начали шить для сенбернаров комбинезоны. Также одевали собак и на Аляске. Можно провести параллель с собаками-полицейскими, на которых в настоящее время надевают бронежилет, или вспомнить собак-спасателей, на которых надета попона с карманами.
Дизайнеры одежды для собак появились уже позже. Так японский модельер Якио Като стал в итоге модельером одежды для собак: он просто решил однажды сшить для своей собаки красивый наряд. В итоге ближе к концу 20 века дизайнер создал дом собачьей моды, а также стал одним из первых, кто шьет платья, халаты, футболки и аксессуары для этих животных.
Что касается нынешнего времени, то собачья мода не является чем-то новым или удивительным, а одежду для животных выпускают уже не только специализированные фирмы, но и известные бренды, например, Gucci, Burberry, Louis Vuitton и т. д.
Фото: etoday.ru
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