Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 2

Детеныши ежей остаются с матерями всего от четырех до семи недель. После этого эти колючие животные в основном превращаются в одиночек, за исключением периода спаривания. Их срок жизни составляет примерно от 7 до 10 лет. И практически все это время они проводят наедине с собой. Задумайтесь над этим, когда вам в голову придёт мысль завести домашнего ежика.

6. Ежи очень шумные

Часто считается, что ежи — это тихие существа, но это миф. Они могут хрюкать, визжать, фыркать и очень громко глотать, а также щелкать или шипеть. Когда они счастливы и довольны, ежи мурлычат или свистят, а когда они испытывают боль, они кричат. Более того, ежи настолько громко топают, что ночью спокойно смогут вас этим разбудить.

7. Ежи могут распространять некоторые болезни человека

Ежи могут переносить бактерии сальмонеллы через стул или грибок, которые способны вызывать стригущий лишай, "обитающий" на их иголках и коже. Как с любым мелким млекопитающим, вы должны мыть руки после взаимодействия с ним и регулярно чистить его клетку.

Стоит ли заводить ежика в качестве домашнего животного?

Ежи — экзотическое, очаровательное и маленькое животное, которое иногда называют идеальным домашним животным, а иногда и наоборот. Если ежик общается с его владельцем с юного возраста, это правда, что он может привязаться к своему хозяину, отвечать на его команды и чувствовать, узнавать запах. Некоторые ежи даже любят, когда ими управляют их хозяева. Тем не менее, существует множество факторов, которые делают ежей менее идеальными домашними животными. Если они нервничают или напуганы, они скатываются в плотный, колючий шар, что затрудняет их жизнедеятельность.

Кроме того, если их кормят неправильно (или перекормили), ежи склонны к ожирению. В идеале ежи должны сами разрабатывать свою эволюционную диету из числа огромного количества ошибок. К сожалению, большинство из них питаются некачественным, коммерчески доступным экструдированным "кормом для ежей", очень похожим на дешевую сухую собачью пищу. Отрицательные последствия для здоровья также могут сказаться на его диетах. Повышенный риск ожирения также возможен, если они проводят слишком много времени в своих клетках без возможности передвигаться.

Помните, что ежи любят проводить днем большую часть своего сна, "оживая" ночью, когда их владельцы хотят отдохнуть, что может затруднить предоставление вашему ежу психического и физического стимула, в котором он нуждается. Подумайте хорошенько, сможете ли вы подружиться с таким достаточно капризным зверьком, чтобы он от вас не убежал?

Фото: kartinki.detki.today

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