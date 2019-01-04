Любимые антидепрессанты: домашние питомцы

Уже давно было доказано специалистами, что наличие четвероногого любимца помогает справиться со стрессом. Каким же образом это происходит? Расскажем подробнее.
Такой метод лечения нервных болезней начал применяться еще к концу XVIII века. Тогда в городе Йорке в главной больнице стали использовать собак для душевнобольных. В процессе такого лечения у пациентов уменьшалось количество приступов и исчезала агрессия.
В наши дни терапия кошками и собаками часто применяется в лечении детей с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и прочего. Таким образом у маленьких пациентов улучшается память и координация.
Данный метод эффективен в восстановлении после тяжелых операций и депрессий.
Отдельным пунктом следует рассмотреть кошачью терапию. Кошки помогают людям с психологическими и нервными заболеваниями, сердечникам и людям с мозговыми нарушениями. Также эти звери способны вылечить алко- и наркозависимых. При тревогах, неврозах и маниях показано общение с этими хищниками. В процессе поглаживания люди расслабляются, а степень раздражительности понижается.
Многие из нас впадают в хандру и депрессии без особых на то причин. Люди не хотят разговаривать с кем-либо, заниматься чем-либо и вообще выбираться на улицу. В таком случае рекомендуется завести домашнего питомца.
У животных есть свой определенный режим дня. Они обязательно будут будить вас, чтобы вы покормили их или сходили на прогулку с ними. Таким образом они заставят вас встать с кровати, из которой вам так не хочется вылезать в холода.
Прогулки утром с собакой к тому же еще и повышают и укрепляют иммунитет, сердечную систему и даже могут оказаться эффективны в борьбе с лишними килограммами. Собака поможет вам стать более оптимистичным и активным.
Кошки же, в свою очередь, часто веселят хозяина своими смешными выходками. Ведь неспроста в Сети сейчас можно найти кучу забавных видеороликов с котятами, поднимающих настроение и вызывающих улыбку на лице практически у каждого. Более того, котики способны избавить от ненужных тревог и переживаний своим природным теплом и урчанием у вас на груди.
Однако, кроме кошек и собак, есть и другие животные, способные быть своеобразными лекарствами против тоски. Хорошо помочь расслабиться и успокоиться может продолжительное наблюдение за плавающими в аквариуме цветными рыбками. Различные грызуны, попугаи и канарейки могут также отлично справиться с поставленной миссией.
Фото: Pravda.Ru
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