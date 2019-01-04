Любимые антидепрессанты: домашние питомцы

Уже давно было доказано специалистами, что наличие четвероногого любимца помогает справиться со стрессом. Каким же образом это происходит? Расскажем подробнее.

Терапия животными

Такой метод лечения нервных болезней начал применяться еще к концу XVIII века. Тогда в городе Йорке в главной больнице стали использовать собак для душевнобольных. В процессе такого лечения у пациентов уменьшалось количество приступов и исчезала агрессия.

В наши дни терапия кошками и собаками часто применяется в лечении детей с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и прочего. Таким образом у маленьких пациентов улучшается память и координация.

Данный метод эффективен в восстановлении после тяжелых операций и депрессий.

Отдельным пунктом следует рассмотреть кошачью терапию. Кошки помогают людям с психологическими и нервными заболеваниями, сердечникам и людям с мозговыми нарушениями. Также эти звери способны вылечить алко- и наркозависимых. При тревогах, неврозах и маниях показано общение с этими хищниками. В процессе поглаживания люди расслабляются, а степень раздражительности понижается.

Как питомцы помогают бороться с грустью

Многие из нас впадают в хандру и депрессии без особых на то причин. Люди не хотят разговаривать с кем-либо, заниматься чем-либо и вообще выбираться на улицу. В таком случае рекомендуется завести домашнего питомца.

У животных есть свой определенный режим дня. Они обязательно будут будить вас, чтобы вы покормили их или сходили на прогулку с ними. Таким образом они заставят вас встать с кровати, из которой вам так не хочется вылезать в холода.

Прогулки утром с собакой к тому же еще и повышают и укрепляют иммунитет, сердечную систему и даже могут оказаться эффективны в борьбе с лишними килограммами. Собака поможет вам стать более оптимистичным и активным.

Кошки же, в свою очередь, часто веселят хозяина своими смешными выходками. Ведь неспроста в Сети сейчас можно найти кучу забавных видеороликов с котятами, поднимающих настроение и вызывающих улыбку на лице практически у каждого. Более того, котики способны избавить от ненужных тревог и переживаний своим природным теплом и урчанием у вас на груди.

Однако, кроме кошек и собак, есть и другие животные, способные быть своеобразными лекарствами против тоски. Хорошо помочь расслабиться и успокоиться может продолжительное наблюдение за плавающими в аквариуме цветными рыбками. Различные грызуны, попугаи и канарейки могут также отлично справиться с поставленной миссией.

Фото: Pravda.Ru

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