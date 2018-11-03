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Автор Екатерина Журавлева

Как воспитать хорька в домашних условиях?

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Всем известно, что хорьки — хищники, приспособленные к жизни в дикой природе, поэтому стоит понимать: к проживанию в доме хорек должен привыкать постепенно.

Как воспитать хорька в домашних условиях?. 394557.jpeg

После того, как условия для проживания хорька в доме созданы, следует приступить к воспитанию животного, и это является трудом, для которого нужно запастись терпением.

Для начала важно понять степень социализации хорька: боязлив ли он, агрессивен, или наоборот безразличен к людям. Хорек может быть уже приучен к рукам — это возможно в случае, если его приобрели у заводчика. Такой хорек привыкнет к общению с людьми легче. Но хорек, купленный в зоомагазине, на рынке или ферме, может отказываться общаться. В такой ситуации иногда требуются недели и даже месяцы для приручения.

Лучший возраст хорька для того, чтобы принести его домой, — два месяца. С четырех месяцев хорек уже является взрослым, он сформирован, и учить его новому гораздо сложнее. Бывает, что взрослых хорьков так и не удается переучить.

Для того, чтобы начать приучать хорька к рукам, стоит приобрести толстые перчатки: хорьки больно кусаются. Надев перчатки, нужно медленно поднести кусочек лакомства к хорьку и ждать, пока он подойдет за предложенным. Требуется терпение и спокойствие, потому как одно резкое движение будет стоить провала операции, и хорек будет привыкать еще дольше. После того, как хорек привыкнет забирать кусочки еды из рук, стоит приступить к кормлению с руки, а после этого уже пробовать гладить хорька. Делать это нужно очень аккуратно и мягко, не брать хорька на руки, не хватать его. После нескольких этапов приучения можно отказаться от использования перчаток, кормить с ладони и гладить просто так.

Первым шагом к тому, чтобы начать брать на руки хорька, будет взаимодействие со спящим животным. Нужно взять его на руки, когда он спит. Сон хорьков настолько крепок, что питомец не заметит действия. Когда хорек проснется, он поймет, что в руках хозяина нет никакой опасности.

Стоит учесть, что хорек может кусаться даже после того, как привык к рукам: он будет делать это в процессе игры, либо в приступе упрямства, когда ему мешают. Также подросшие хорьки кусаются, показывая свой авторитет. Плохое поведение хорька нужно сразу же пресекать.

Хорька можно и нужно приучить к его имени. Для этого нужно при любом действии, обращенном к животному, проговаривать его имя. Само имя должно быть краткое и звучное. Лучше не менять имя после того, как уже было придумано одно, а также не использовать уменьшительную форму, чтобы не запутать хорька.

Еще одним важный и сложный момент — это приучение хорька к лотку. Начинать это делать стоит в клетке, куда нужно поместить лоток и миски для еды и воды. Если хорек уже приучен к лотку (такое бывает в случае покупки у заводчика), то нужно просто купить похожий лоток и такой же наполнитель, к которому привыкло животное. Если же не приучен, то каждый раз, когда питомец собирается сходить в туалет (это видно по его позе), нужно переносить его в лоток. После приучения к лотку в клетке можно начать приучать его к лотку в комнате. Часто хорьки выбирают несколько мест в комнате, поэтому может понадобиться и несколько лотков.

В воспитании хорька требуется проявлять терпение, мягкость, настойчивость, любовь к животному. Как и любое другое животное, хорька нельзя бить. У этих зверьков очень хрупкие кости, и одним даже щелчком по носу можно сломать перегородку, что приводит к смерти. Стоит помнить, что генетически хорьки расположены к пополнению запасов, поэтому воспитанием никак не искоренить его привычки тащить в "нору" самые разные предметы, какие он найдет в доме. Единственное, что можно сделать, — это навести в квартире полный порядок.

Фото: wallpapersafari.com

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