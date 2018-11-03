Все о ежах: семь фактов об этих очаровательных животных. Часть 1

Ежи - маленькие плотоядные животные, обитающие в Европе, Африке и Азии. Благодаря их "одежке", ежей часто сравнивают с дикобразами, но они - совершенно разные животные. В то время как дикобразы известны в природе как грызуны, ежи представляются колючими млекопитающими, известными больше как насекомоядные. Кроме того, в то время как дикобразы могут защищаться своими иголками во время самообороны, ежи не могут так делать, хотя они сворачиваются в колючий шар, который слишком колюч для многих хищников, чтобы пообедать.

Семь интригующих фактов о ежах

Если вам когда-либо было любопытно узнать больше о ежах, теперь у вас есть шанс. Вот семь фактов об этих интересных существах.

1. День сурка, на самом деле, правильно считать днем ​​ежа

Фактически, традиция использования ежей для прогнозирования начала весны началась в Германии. Когда немецкие поселенцы прибыли в Пенсильванию, там не было ежей, поэтому они взяли за символ сурков, отчего и появился известный нам день, праздник в США, отмечаемый 2 февраля, когда по поведению сурка можно вычислить, когда наступит весна.

2. Невозможно развернуть свернувшего ежа

Если вы встретите ежа, который свернут в плотный шар, оставьте его в покое. Во всяком случае, невозможно сделать что-то с ним, когда он в таком состоянии. Когда ежик чувствует себя расслабленным и понимает, что он в безопасности, он разворачивается сам по себе.

3. Ежи любят плести ароматные косы

У ежей есть склонность пробовать на вкус новые ароматы, а затем формировать косичкой подобный ароматизированный шар, который они используют, чтобы скрыть свои шипы. Считается, что это может быть уникальным способом для животных - брать новый аромат - тем самым "маскируя" себя от острых носов хищников. Они также используют этот процесс сплетения, чтобы распространить слюну с растительным ядом (к которому они невосприимчивы) над их шипами, предлагая им еще большую защиту от хищников.

4. Ежи - ночные зверьки

Некоторые владельцы ежей усвоили, что эти существа любят бегать, искать пищу и играть ночью, пока люди, вероятно, пытаются спать. Уровень активности ежей также зависит от их климата. В холодную погоду дикие ежи находятся в спячке, а в жарком климате они аэфируют (это подобно спячке, но во время жарких, сухих погодных условий). Если они живут в регионах с умеренным климатом, ежи будут оставаться активными круглый год.

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