Как подружить двух кошек между собой?

Часто счастливые обладатели одной кошки задумываются о том, чтобы завести вторую. Однако кошки — не самые гостеприимные существа, поэтому нужно подойти к этому вопросу ответственно.

Идеальным вариантом станет приобретение котят одного возраста. Им будет легче ужиться, если они растут вместе с самого детства, и они не будут соперничать.

Однако не всегда это возможно. Если в доме уже есть взрослый кот или кошка, то процесс уже затрудняется. Часто их покой гиперактивный котенок будет нарушать, и тем самым раздражать животное. Кроме того, старший может начать ревновать хозяина к новому домочадцу.

Конечно, порой кошка может принять котенка за своего ребенка, если она обладает соответствующим инстинктом. Однако такое явление встречается не часто. На первых порах, скорее всего, взрослая особь будет не слишком доброжелательна по отношению к малышу, что проявится в ее шипении.

Подружить взрослого кота и котенка мужского пола будет сложнее. В них нет отцовских инстинктов, они большие собственники и часто будут агрессивно пытаться защитить свою территорию.

Разнополым зверям будет проще найти общий язык. Но и здесь есть свои особенности, которые необходимо учитывать. Одно из животных следует обязательно кастрировать или стерилизовать, а в идеале лучше обоих, если вы не собираетесь разводить кошачье потомство.

Если в доме находится уже достаточно пожилой не активный кот, то стоит задуматься о приобретении питомца такого же возраста. В таком случае, они, скорее всего, не будут беспокоить друг друга.

Обязательно обращайте внимание на характер животного. Не рекомендуется к спокойной кошке заводить очень активного зверька. Два "Вечных двигателя" также могут доставить проблем хозяину.

Как подготовить одного питомца к приходу в дом другого?

Приобретите отдельные миски для питания и питья и лоток, чтобы избежать конкуренции.

Если квартира состоит из только одной комнаты, то постарайтесь создать вертикальную среду обитания из специального кошачьего комплекса. Это поможет предотвратить борьбу за территорию.

Как помирить двух котов?

Постригите когти обоим зверюшкам, чтобы в случае конфликта они не нанесли друг другу вред

Оба животных должны быть привиты от блох и глистов.

Избегайте встреч кошек в первое время, разграничив для этого территорию. Есть и ходить в туалет они должны по отдельности.

Запаситесь пульверизатором, чтобы при стычках отвлечь им питомцев друг от друга.

Как наладить отношения?

Первое знакомство будет очень важным периодом. Лучшим решением будет помещение животных в разных комнатах. Таким образом они смогут почувствовать запах друг друга, и будут к нему привыкать. А уже позднее можно знакомить животных ближе.

Иногда сближает питомцев такой не любимый ими процесс, как купание. Это устраняет запахи животных и тем самым успокаивает их.

Не нужно насильно знакомить животных и ставить рядом друг с другом. Дайте им самостоятельно наладить свои отношения.

Пищу лучше давать одновременно, но в двух отдельных мисках. Пусть звери видят друг друга, но понимают, что их ресурсы у них никто не отбирает.

Лотка также должно быть два отдельных, а лучше даже разместить третий на запасной случай.

Если коты мирно настроены друг к другу, наградите их вкусняшками. В случае агрессии не стоит гладить озлобленного животного.

Обязательно уделяйте равное внимание обоим питомцам. Не нужно забывать об так называемом "первенце" и заставлять его чувствовать себя обделенным с появлением нового животного.

Фото: fb.ru

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