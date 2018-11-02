Как приручить декоративную крысу?

Прежде чем принести крысенка домой, Вам нужно подготовиться: купите клетку, в которой обязательно будет домик или гамак, крысенок должен иметь какое-то укрытие, ведь когда Вы принесете его в новый дом, он будет напуган, и ему нужно будет освоиться, а для этого — чувствовать себя в безопасности. Ни в коем случае не вытаскивайте нового питомца из укрытия, дайте ему привыкнуть и отойти от стресса. В комнате должно быть тихо, освещение не должно быть ярким.
Приручение крысы — это индивидуальный процесс, который напрямую зависит от характера животного и других факторов. Одним для знакомства нужно всего несколько дней, другим — несколько месяцев.
Нужно разговаривать с крысой часто, голос при этом должен быть спокойным и ласковым: крысы потрясающе улавливают интонацию и настроение. Не делайте резких движений. Животное должно привыкнуть к Вашему голосу и запаху: иногда давайте просто обнюхать зверьку свою руку, поместив ее в клетку, не производя движений. Ни в коем случае не пытайтесь ловить этой рукой крысенка, когда он приближается! Также давайте из рук пищу. Чтобы зверек привыкал к Вам, а не просто утаскивал пищу в свой уголок, давайте ему из рук что-то вроде йогурта или детского питания. Так крыса поймет, что ей приходится приближаться к Вам, и что это приближение связано с чем-то приятным. Постепенно руку, с которой Вы кормите крысу, располагайте ближе и ближе к себе.
Соблюдайте аккуратность, когда берете крысу на руки. Ни в коем случае нельзя заносить руку над животным, или брать со спины, это провоцирует инстинкт против нападения хищников.
Для того, чтобы питомец привыкал к Вашему запаху, выпускайте его на кровать, где лежат Ваши вещи. Исследование вещей приведет к тому, что контакт будет установить проще.
Крыс можно и нужно носить за пазухой, давать возможность ползать под свободной одеждой, например, в рукавах. Крысы любят чувствовать себя так, будто они в укрытии, вместе с тем такой эксперимент способствует установлению контакта между вами. Поощряйте крысу чем-то вкусным, что она будет съедать, сидя на Вас. В такие моменты Вы становитесь для питомца как бы вторым домом.
В том случае, если Вы содержите две крысы, и с одной из них Ваши отношения уже установлены, можно выгуливать их вместе: новый питомец будет видеть, что второй уже доверяет Вам, и что Вы обращаетесь с ним хорошо. Это может привести к доверию.
Никогда не забывайте об индивидуальности крысы. У каждой из них свой характер и свои особенности: кто-то нормально воспринимает, когда его берут рукой, а кто-то предпочитает идти на руки сам, когда ему этого захочется. Если Вы понаблюдаете за питомцем и попытаетесь понять его характер, это поможет Вам и даст крысе возможность избежать стресса. Всегда проявляйте терпение, мягкость и ненавязчивую настойчивость.
Фото: a-a-ah.ru
Читайте также:
История появления декоративных крыс
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Нефтяники экспортируют только 10% бензина, давить на них бесполезно и опасно. Почему же правительство разговаривает ультиматумами? Объясняет Руслан Танкаев.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.