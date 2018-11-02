Как научить волнистого попугая разговаривать?

Многие хозяева интересуются, можно ли научить попугая разговаривать и как это сделать. Ведь ни для кого не секрет, что такое возможно, если говорить об этих птицах. Таким образом, люди хотят знать о методах, которыми можно добиться результата, желательно скорее. Для этого нужно не просто переходить к практике, но и иметь некоторые знания о разновидностях птиц, их способностях, особенностях, и так далее.

По сути, все попугаи способны к тому, чтобы быть обученными речи. Но каждая порода этих птиц имеет свои способности в этом направлении. На первом месте по уровню интеллектуального развития стоит жако. И самки, и самцы одинаково хорошо и быстро усваивают уроки, после они становятся способны к диалогу: их уровень интеллекта тождественен уровню трехлетнего ребенка. Далее — амазонские попугаи. Если они не настолько умны, как жако, то в любом случае более дружелюбные и скорее идут на контакт. Волнистый попугай прекрасно перенимает интонации, оперирует большим количеством слов, но дикция оставляет желать лучшего. Их речь остается похожей на щебет. Ара — умный, но не разговорчивый собеседник. Отлично ладит с другими домашними животными, способен выполнять простые команды. Кореллы обучаются быстро и говорят более четко, чем волнистые попугаи. Обладает пронзительным голосом, в отличие от жако и ары не понимает значения слов, которые произносит.

Стоит знать, что, помимо породы, есть и другие факторы, влияющие на скорость и качество обучения попугая. Важны также психологическое состояние, возраст, наследственность. К обучению больше расположены и способны птицы, содержащиеся в хороших условиях, не имеющие травм. Лучший возраст для того, чтобы обучать птицу, — от одного до четырех месяцев.

Для занятий требуется тихая изолированная комната, в которой нужно правильно расположить клетку: вдали от двери, темноты в углу и прямых солнечных лучей. Начинать нужно, само собой, позже дня покупки: птица пережила стресс и нужно дать ей освоиться в новой обстановке. Давая привыкнуть к себе, взаимодействуйте с птицей, но поначалу просто подходите к клетке молча. Лишь после того, как попугай привык к хозяевам, стоит начинать обучение.

Так как чаще всего в данном вопросе заинтересованы именно хозяева волнистых попугаев, поговорим о том, как научить разговаривать этих маленьких и самых популярных для содержания дома птичек.

Общайтесь с попугаем на этапе его привыкания к хозяину: говорить следует мягко и ласково. Когда попугай заинтересован, он часто моргает и шевелит клювом. Когда питомец привыкнет, можно начать обучение с первого слова — его собственного имени. Повторять слово нужно многократно и четко. Повторение занятий требуется ежедневно в одно и то же время. Первым урокам достаточно уделять десять-пятнадцать минут — утром и вечером. Как только попугай сможет хорошо произнести собственное имя, можно перейти к иному слову. Чем больше словарный запас птицы, тем дольше должен длиться урок — тридцать-сорок минут, один-два раза в неделю. Усложнение материала происходит следующим образом: от отдельных слов стоит перейти к фразам, а уже выученное нужно периодически повторять. Попугаи хорошо имитируют любые звуки, поэтому научить питомца мотиву какой-либо песни также возможно: насвистывайте одну и ту же мелодию, или сделайте качественную непродолжительную запись и ставьте ее для прослушивания.

Главное правило: занятия должны быть регулярными. От хозяина в данном случае требуется спокойствие, последовательность, настойчивость и терпение. Тогда можно ждать результатов уже через несколько месяцев. Но стоит помнить, что каждый случай индивидуален, и попугай может заговорить лишь через полгода, или не заговорить вовсе.

Фото: legkopolezno. ru

Читайте также:

Руководство по обучению попугаев для начинающих