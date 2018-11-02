Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 2

Хомяки любят есть семена, зерно, орехи, взбитую кукурузу, фрукты и овощи. Дикие хомяки также едят насекомых, лягушек, ящериц и других мелких животных. Согласно данным Канадской федерации гуманных сообществ, диета для неимущего хомяка должна составлять по меньшей мере 16 процентов белка и 5 процентов жира .
Название хомяков происходит от немецкого слова "hamstern", что означает "клад". Это очень удобный способ описать, как едят хомяки. У них на щеке есть сумки, которые они заполняют едой. Часть еды они оставляют там в запасе, чтобы съесть позже. Домашние хомяки часто хранят продукты под кроватями.
Хомяки не любят терять время на спаривание друг с другом. Если вы поместите двух разнополых хомяков в клетку вместе, самка забеременеет очень быстро. Их период беременности длится от 15 до 20 дней.
Сразу после рождения маленький хомяк будет слепым, пока ему не исполнится две недели, и от 3 до 4 недель хомячки будут отлучаться от груди. Самки, как правило, имеют от двух до трех пометов в год. Хомяки обычно живут один-два года, но также могут жить до трех лет в неволе.
Золотые хомяки считаются самыми уязвимыми к вымиранию Красным списком Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Эта порода найдена в Сирии, где сельское хозяйство и человеческое развитие захватывают естественную среду обитания хомяка.
Как правило, хомяки — идеальные домашние животные, потому что они нежны и о них легко заботиться. Тем не менее, они могут кусаться, если они чего-то боятся или вы их испугали. Они также будут кусаться, если их разбудят во время сна. Поскольку они спят днем, а люди бодрствуют, это означает, что кусание среди ночи неизбежно.
У хомяков очень плохое зрение. Их шерсть на спине выделяет легко узнаваемый запах. Чтобы найти правильный путь, они оставляют следы запаха, прислоняя спину к каким-нибудь предметам. Когда хомяку нужно найти дорогу домой, он будет использовать эти следы запаха в качестве навигатора.
Зубы хомяка постоянно растут. Жевание дерева или веток придерживает зубы одной длины. Если они не будут постоянно точить свои зубы, то они будут расти так быстро и интенсивно, что они повредят верх рта и губ.
Хомяк, у которого есть потомство, очень ответственен. Если он чувствует, что его малышам грозит опасность, он поместит младенцев в ручные сумки и доставит их в безопасное место.
Фото: yandex.ru
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