Необычная порода кошек с лысой угловатой мордой, ушами, лапами и хвостом мало покрытыми шерстью и, в дополнение, ко всему имеющая желтые глаза, была впервые зарегистрирована в 2010 году в штате Теннеси и получила название ликой. Эти кошки очень напоминают название оборотней в фильме "Другой мир" — ликаны. И действительно, внешний вид этих домашних питомцев очень похож на персонажа из какого-нибудь фантастического фильма и производит изначально несколько пугающее впечатление. К особенностям внешнего вида этих питомцев можно отнести:
— телосложение ликоев схоже с телосложением сфинкса — они имеют такое же вытянутое, стройное и мускулистое тело;
— вес не превышает 6 кг;
— длинные и тонкие лапы заканчиваются перепончатыми пальцами, как у летучих мышей;
— длинный и зауженный к кончику хвост покрыт короткими и жесткими волосами;
— небольшая голова и крупными широко расставленными ушами;
— как уже было отмечено выше, данная порода мало покрыта шерстью. А нос, область вокруг глаз и кончики лап и вовсе лысые. И хотя, на первый взгляд, шерсть кажется жесткой и колючей, на самом деле она очень мягкая и приятная на ощупь;
— и конечно же, визитной карточкой этих животных являются их глаза, которые имеют ярко-желтый, зеленый и даже серо-голубой цвета. Давайте более подробно ознакомимся с историей происхождения, характером и уходом за этими странными домашними животными.
Своим существованием данная порода обязана неожиданному результату, полученному от скрещивания американской короткошерстной кошки и сфинкса. По предположениям и расчетам заводчиков котята от скрещивания этих двух пород должны были быть лысыми и обладать крупным телосложением. Но что-то пошло не так и на свет родились котята, только частично покрытые шерстью. Сначала предполагали, что котята родились больными и долго не проживут, но эти странные крохи не только смогли выжить, но и выросли и развились в нормальных кошек. А анализы этих животных подтвердили факт природной мутации этих питомцев. И, наконец, в 2012 году данная порода была официально зарегистрирована.
При всем своем иногда пугающем виде, кошки породы ликой очень дружелюбные и приветливые животные, всей душой и сердцем преданные своему хозяину и даже способные ринуться на его защиту. Они очень активны и подвижны и зачастую уборка в доме проходит не без их участия.
Любят они и понежиться на коленях у любимого хозяина, или просто посидеть рядом, когда он занят какими-то делами. Но при этом гостей они опасаются и относятся к незнакомым людям достаточно настороженно.
Наладить общение с другими кошками или собаками ликоям не составит труда, а вот с мелкими домашними питомцами возможно возникнут трудности, так как их ликой может принять за потенциальную добысу и открыть сезон охоты.
Обладателям данной породы придется поднапрячься в ухаживании за этими домашними питомцами. Во-первых, они очень часто линяют, и хотя шерсти у них не очень много, это все равно мало приятный факт. Из-за того, что кожа этих животных нежная и чувствительная, расчесывать их рекомендуется мягкой щеткой, а купать часто и вовсе нежелательно. Лучше протирать тряпкой смоченной в теплой воде. Глаза и уши очищать ватным тампоном.
В кормлении они не прихотливы и тут важно соблюдать два правила — не перекармливать и покупать качественный сбалансированный корм.
Ну и напоследок, где и как можно приобрести такую зверюшку. Поскольку порода выведена относительно недавно и не сильно распространена, то за этой породой придется съездить в Северную Америку и даже записаться в очередь.
При этом окончательная цена неизвестна и устанавливается заводчиком самостоятельно.
Фото: koshkimau.ru
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