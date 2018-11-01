Как шиншиллы стали домашними животными?

На сегодняшний день шиншиллы — популярные и модные домашние животные. Они добродушны, умны, с ними интересно и они приятны эстетически. Цены на этих животных и их содержание в настоящее время являются доступными.

Самое распространенное мнение о происхождении названия этого животного таково: это слово якобы происходит от названия индейского племени Чинчил, которое было в свое время уничтожено инками. Об этом южноамериканском племени сохранилось мало информации, но, изучив некоторые заметки, ученые пришли к выводу, что одежда некоторых из них была сшита из меха этих грызунов.

Первое упоминание о шиншиллах в культуре относится к произведению о южноамериканских племенах, где говорится, что индейцы ценили шиншилл не только за мех, они лечили туберкулез, используя мясо этих животных. Среди инков существовали ограничения на охоту за шиншиллами, и они добились этого тем, что постановили: одежду из меха грызунов могли носить только представители знати. Так инки защитили грызунов от истребления. Вместе с тем инки были первыми, кто занялся разведением шиншилл. Таким образом, до появления европейцев в Западной Америке, шиншиллы были распространены в этой местности.

Лишь в конце девятнадцатого века из Перу стали поставлять шкуры шиншилл в Европу. Еще позже — в Россию, это произошло в середине двадцатого века. В последние несколько столетий отмечен высокий спрос на шиншиллу, это практически бешеная популярность, в результате которой грызуны оказались на грани вымирания. Правительствам многих стран пришлось принимать законы об охране шиншилл и контролировать условия торговли мехом животных. Но контрабанда процветала. Шиншилл продолжали истреблять.

Инженер из Аргентины, М. Ф. Чапман, решился на то, чтобы помочь сохранить шиншилл. Он был первым, кто отловил шиншилл для их изучения. Прибегнув к помощи группы индейцев, Чапман отловил двенадцать грызунов, чтобы изучить их и разводить в неволе. Так в двадцатых годах двадцатого века в Калифорнии была создана лаборатория для изучения шиншилл. С каждым годом количество шиншилл увеличивалось. Грызуны были спасены от вымирания. Дело Чапмана процветало и имело продолжение: после смерти ученого этим занялся его сын, он основал первую фирму, которая специализировалась на разведении именно домашних шиншилл. После этого подобные фирмы стали появляться и в других странах, дело развивалось, шиншиллы разводились в Азии, Австралии, Европе, люди совершенствовали оборудование, технологии шли вперед.

Пока люди занимались разведением шиншилл, они многому научились, также были выведены новые породы, появилось разнообразие в окрасах. В итоге все пришло к тому, что неравнодушным к животным людям очень понравились эти потрясающие грызуны, и шиншилла обрела свое место в ряду домашних животных.

Фото: animaljournal.ru

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