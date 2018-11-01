Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 1

Хомяки — это маленькие грызуны, которые обычно содержатся в домашних условиях. Они отличаются от других грызунов по внешним признакам: короткие хвосты, короткие ноги и маленькие уши. У хомяков великое разнообразие окраса, включая черный, серый, коричневый, белый, желтый, красный или смесь нескольких цветов.

Размеры

С 24 существующими видами хомяков у этих домашних питомцев широкий диапазон размеров. Европейская порода может вырасти до 13,4 дюйма (34 сантиметра) в длину и это самые большие хомяки. А вот домашние зверьки сильно отстают в размерах. Эти крошечные хомяки растут примерно до 2-4 дюймов (от 5,5 до 10,5 см) в длину. Самый распространенный вид домашнего хомяка — сирийский хомяк, также известный как хомяк-плюшевый медведь или золотой хомяк, он обычно растет примерно до 6 дюймов (15,24 см).

Место обитания хомяков

Первые хомяки были обнаружены в Сирии, хотя они также живут в Греции, Румынии, Бельгии и северном Китае. В дикой природе они любят жить в теплых, сухих районах, таких как степи, песчаные дюны и края пустынь.

По словам Луизианской ветеринарной ассоциации, хомяков привезли в Соединенные Штаты в 1936 году из Сирии. Они были одними из первых одомашненных зверей.

Общие сведения

Приставка "ночные" означает, что такие хомяки любят спать днем. В дикой природе они копают норы, которые представляют собой ряд туннелей, чтобы жить и размножаться. Хомяки также хранят пищу в своих норах.

Некоторые хомяки очень общительны, а другие — одиночки. Например, сирийский хомяк не любит жить рядом с другими хомяками. Они очень привязаны к своей территории и никогда не должны жить в клетке с другими хомяками. Он может укусить другого хомяка и даже убить его. С другой стороны, карликовые хомяки наоборот очень общительны и любят друг друга.

Дикие хомяки начнут зимовать, если температура будет достаточно холодной. Эти животные будут периодически просыпаться от своей гибернации, чтобы поесть. Если пищи недостаточно, хомяки будут ждать спячки.

Фото: zooclub.ru

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