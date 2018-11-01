Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 1

Хомяки — это маленькие грызуны, которые обычно содержатся в домашних условиях. Они отличаются от других грызунов по внешним признакам: короткие хвосты, короткие ноги и маленькие уши. У хомяков великое разнообразие окраса, включая черный, серый, коричневый, белый, желтый, красный или смесь нескольких цветов.
С 24 существующими видами хомяков у этих домашних питомцев широкий диапазон размеров. Европейская порода может вырасти до 13,4 дюйма (34 сантиметра) в длину и это самые большие хомяки. А вот домашние зверьки сильно отстают в размерах. Эти крошечные хомяки растут примерно до 2-4 дюймов (от 5,5 до 10,5 см) в длину. Самый распространенный вид домашнего хомяка — сирийский хомяк, также известный как хомяк-плюшевый медведь или золотой хомяк, он обычно растет примерно до 6 дюймов (15,24 см).
Первые хомяки были обнаружены в Сирии, хотя они также живут в Греции, Румынии, Бельгии и северном Китае. В дикой природе они любят жить в теплых, сухих районах, таких как степи, песчаные дюны и края пустынь.
По словам Луизианской ветеринарной ассоциации, хомяков привезли в Соединенные Штаты в 1936 году из Сирии. Они были одними из первых одомашненных зверей.
Приставка "ночные" означает, что такие хомяки любят спать днем. В дикой природе они копают норы, которые представляют собой ряд туннелей, чтобы жить и размножаться. Хомяки также хранят пищу в своих норах.
Некоторые хомяки очень общительны, а другие — одиночки. Например, сирийский хомяк не любит жить рядом с другими хомяками. Они очень привязаны к своей территории и никогда не должны жить в клетке с другими хомяками. Он может укусить другого хомяка и даже убить его. С другой стороны, карликовые хомяки наоборот очень общительны и любят друг друга.
Дикие хомяки начнут зимовать, если температура будет достаточно холодной. Эти животные будут периодически просыпаться от своей гибернации, чтобы поесть. Если пищи недостаточно, хомяки будут ждать спячки.
Фото: zooclub.ru
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Скандал у Дании с обвинениями Ирана в убийстве получился, и внимание общественности стало переключаться с казни в Саудовской Аравии на "проклятый" Иран.