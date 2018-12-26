Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?

Очень часто причиной того, что люди заводят домашнее животное, является факт присутствия в семье ребенка.
Родители ищут друга для своего ребенка в лице питомца - собаки, кошки, птицы и т. п., полагая, что наличие животного в доме поможет воспитать в малыше чувство ответственности, бережное отношение ко всему живому, силу воли, а также - сможет препятствовать развитию лености в характере, улучшит здоровье, положительно повлияет на настроение, и, в конце концов, как минимум станет живой игрушкой для маленького члена семьи.
Самое распространенной мнение относительно этого вопроса таково: животные, которые обитают дома, оказывают на детей исключительно позитивное влияние.Так, улучшается психическое и физическое здоровье, дети преуспевают в развитии и учебе.
Однако исследователи не подтверждают прямой взаимосвязи между благополучием ребенка и наличием или отсутствием животного дома. По крайней мере, по их мнению, никакого глубинного влияния не происходит, и питомец часто служит, скорее, развлечением для чада.
В исследовании участвовали дети из нескольких тысяч семей, в каких-то из них домашние животные были, в каких-то — нет. Состояние детей сравнили.
Вначале казалось, будто наличие животных привносит какие-то плюсы, например, способствует лучшей физической форме детей и их большему послушанию, повышает их активность и дает высокие результаты в учебе.
Однако с ходом исследования оказалось, что все выявленные различия имеют иные причины: сказывалась разница в доходах родителей, уровень общего развития ребенка и т. д.
С помощью этого исследования ученые не пытались доказать, что дети равнодушны к домашним животным. Конечно, они привязаны к питомцам, могут их любить и заниматься с ними, играть, а иногда отдавать им предпочтение перед братьями и сестрами.
Однако заинтересованность детей во взаимодействии с животными либо не сказывается на состоянии и развитии ребенка, либо влияние это не имеет той глубины, о которой принято говорить, а также не конкурирует с более важными и серьезными психофизиологическими и социоэкономическими факторами.
Этой темы ученые касались и гораздо раньше. В прежних исследованиях упор делался на статистику, которая не могла быть показательной в силу немногочисленного количества опрошенных.
Таким образом улавливалась ложная связь между наличием в доме питомцев и здоровьем детей. Это был неверный результат.
Ученые, которые провели новейшее исследование на эту тему, утверждают, что удостовериться в том, что их результаты верны, поможет наблюдение за семьями, в которых есть или отсутствуют домашние животные. Исследование, по их мнению, стоит проводить на протяжении десяти-пятнадцати лет.
Источник фото: pxhere.com
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