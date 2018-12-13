Пять способов борьбы с аллергией на домашних животных

Вы плохо спите, храпите и чихаете с утра до ночи, являясь при этом обладателем домашнего любимца? Наверняка у вас есть аллергия на животных. Однако это не всегда приговор содержанию в доме питомцев.

Эксперт Бетси Саул, которая является соучредителем Petfinder.com (крупнейшей онлайн-базы данных "усыновляемых" домашних животных), рассказала, как можно побороться с симптомами аллергии, чтобы не пришлось расставаться с пушистыми членами семьи.

Между тем проведенный в 2009 году опрос в "Фейсбуке" ресурса показал, что в подобной ситуации более 350 преданных хозяев домашних животных не смогли бы предать питомца и расстаться с ним.

Эксперт предлагает тем, кто еще только готовится обогатить свою жизнь новым членом семьи, провести с потенциальным питомцем какое-то время в одном помещении. Это важно сделать перед тем, как пригласить его в свою жизнь. Такая проверка поможет исключить аллергию.

В то же время она отмечает, что эксперимент не является стопроцентной гарантией того, что симптомы не проявятся в будущем. И все же добавляет, что домашние животные "все равно стоят того, чтобы стать компаньонами для вас и вашей семьи".

Саул объясняет природу появления аллергенов, исходящих от домашних животных. По ее словам, они (аллергены) содержатся в белках, выделяемых железами животного.

Затем эти белки остаются в шерсти питомцев и вместе с перхотью как бы "плавают в воздухе". Еще аллергены присутствуют в слюне и моче животного и могут попадать в воздух, поскольку высохшая слюна также остается на шерсти.

Эксперт считает, что своевременное лечение симптомов аллергии является "небольшой символической платой за защиту таких важных взаимоотношений" между человеком и его питомцем.

Советы по борьбе с аллергией на животных

Саул предлагает следующие идеи для семей с аллергией на животных:

1. Используйте воздухоочиститель. Саул рекомендует выбирать высокоэффективные воздухоочистители, устанавливая их по всему дому, что позволяет удалить до 99,9 процента частиц загрязненного воздуха.

2. Избегайте чрезмерного использования тканей и ковров. Эксперт обращает особое внимание на тканевые шторы и напольные ковровые покрытия и рекомендует регулярно их пылесосить и отдавать "на профессиональную чистку".

3. Еженедельно купайте своего питомца. Это может уменьшить количество аллергических выделений, которые сохраняются на шерсти, на целых 84 процента.

4. Попробуйте лекарства от аллергии. Среди лекарственных средств от аллергии Саул выделяет антигистаминные аэрозоли для носа и антигистаминные таблетки. А также напоминает об иммунотерапии.

5. Создайте зону без аллергенов. Назначьте специальную комнату, желательно спальню аллергика, как зону без аллергии, и запретите вашим домашним животным вход туда.

Убедитесь, что в комнате есть воздухоочиститель и используйте непроницаемые покрывала для матраса и подушек, чтобы предотвратить накопление частиц аллергена, вносимых в комнату на одежде.

Эксперт считает, что борьба с аллергией имеет дополнительный бонус: вы регулярно будете поддерживать чистоту дома и улучшать качество воздуха в нем.

Помогите детям справиться с аллергией на животных

Что касается детской аллергии на животных, Саул отмечает, что у них есть шанс перерасти ее. Тем не менее даже при незначительных симптомах она рекомендует незамедлительно обратиться к педиатру, чтобы окончательный вердикт — можно ли ребенку проживать рядом с домашним питомцем — выносил только специалист.

В случае же неутешительного ответа остается вариант — "рассмотреть животных, не вызывающих аллергию". Саул выделяет среди них рыб, змей, игуан, ящериц и черепах.

Источник фото: pxhere.com

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