Какие болезни подстерегают собаку осенью

Осень приносит с собой холодную погоду и огромное количество заболеваний. Болеют не только люди — порой в ветклиниках выстраиваются целые очереди из четвероногих и их хозяев.

Ветеринары утверждают, что самое большое количество работы для них появляется именно осенью — дачники возвращаются в город, животных на улицах становится больше, а вместе с ними больше возникает и вирусных заболеваний.

Как уберечь своего домашнего любимца от непогоды?

В кустах и высокой траве парков и лесополос собак подстерегают клещи — они являются переносчиками пироплазмоза - опасного заболевания, которое поражает печень, почки и сердце животного.

Пироплазмоз смертельно опасен, но при своевременном обращении сравнительно легко лечится. Если Вы заметили, что питомец ведет себя странно, утомляется, не желает двигаться и у него поднимается температура, необходимо немедленно обратиться к специалисту — возможно, это не просто простуда, и болезнь может погубить животное.

Для предотвращения заболевания советуется своевременно обрабатывать питомца от клещей — для этого выпускается множество специальных препаратов в виде аэрозолей, ошейников и растворов.

Весьма распространенным заболеванием является стригущий лишай - он передается при контакте с больным животным, и им можно заразиться на прогулке.

Эту болезнь легко отличить от любой другой: на теле собаки появляются небольшие ранки, залысины на шерсти, которые зудят и не дают покоя питомцу.

Лишай опасен не только для собак — хозяева и сами могут заразиться при прямом контакте с животным.

Несмотря на кажущуюся незначительность зуда, на самом деле лишай очень опасен — при промедлении он может довести животное и до летального исхода.

Для профилактики существует противолишайная вакцина, а также ветеринары советуют почаще осматривать ваших четвероногих друзей, мыть их и дезинфицировать мебель и осеннюю одежду животных (если таковая имеется).

Осень — время года, когда особенно распространены вирусные заболевания.

Собакам чуждо такое понятие, как простуда, и, если животное начинает чихать и у него появляется насморк — это определённо вирус.

Особенно опасны парвовирусный энтерит и чумка - болезни, которые протекают очень быстро, имеют маленький инкубационный период и вызывают огромное количество осложнений.

Парвовирусный энтерит высококонтагиозен и протекает в очень быстрой и острой форме. Если в первый день заболевания у собаки отмечаются отказ от корма, температура, то на второй день уже проявляется целый спектр симптомов.

К ним относятся диарея, ярко выраженная депрессия, рвота. Животное может погибнуть уже на третий день, так что при малейшем недомогании питомцу необходим скорейший осмотр ветеринара. При своевременно начатом лечении шансов на выздоровление намного больше.

Уже совсем скоро настанет пора, когда дорожки в парках и на улицах начнут щедро посыпать реагентами. Любой хозяин знает, насколько они вредны для здоровья собак: на лапах начинают появляться трещины и эрозии, кожа раздражается, а в некоторых случаях появляется сильная аллергия и отеки.

Отличным способом защиты является специальный воск, который можно купить в любом зоомагазине — он наносится на лапы перед прогулкой и смывается после нее. Также отличным решением становится покупка обуви для пушистого друга. Она не только оберегает питомца от раздражения, но и выглядит весьма мило.

Здоровья вам и вашему питомцу в холодную пору года!

Источник фото: pxhere.ru

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