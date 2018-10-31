В Ленинградском зоопарке появились новые экзотические обитатели

В Ленинградском зоопарке поселились новые экзотические обитатели. Теперь посетители зоопарка смогут увидеть мартышек Бразза, самку большого индийского калао и эдипова тамарина, а также самца мары.
Мартышки Бразза уникальны по своей окраске: у них темно-серая шерсть, красно-коричневая спина, конечности и хвост животного черные, крестец белый. На лбу мартышки оранжевая полоса.
Удивительные мартышки прибыли в Ленинградские зоопарк из Ижевска. В настоящее время животные уже адаптировались к новой обстановке. Мартышки Бразза отличаются спокойным и дружелюбным характером.
Самка калао - самый яркий из новых питомцев зоопарка. Этот вид известен своей необычной окраской и крупными размерами. Взрослая особь может достигать в длину 1,5 метра.
Еще из Нижнего Новгорода в зоопарк прибыл мара. Ему два года. Из Чехии привезли самку эдипова тамарина. Питомицу назвали Мышкой.
Фото: megapolisonline.ru
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