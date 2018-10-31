Возросла численность дальневосточных леопардов

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин сообщил, что число дальневосточных леопардов превысила сотню. Но, несмотря на это, эта редкое дикое животное на в настоящее время относится к исчезающим видам.

По словам Игоря Честина, более ста леопардов были отмечены на фотоловушках. Специалисты их уже узнают по шкуре и окраске. Численность очень хорошая. Леопарды прекрасно размножаются.

Численность дальневосточного леопарда получилось увеличить, что вывело его из числа животных, находящихся на грани исчезновения. Хотя число особей превысило сотню, это еще не позволяет утверждать, что поддерживается устойчивая группировка.

Сейчас обсуждается вопрос реинтродукции леопарда с целью расширить зону его обитания на севере Приморского края, в районе Лазовского заповедника.Когда будет создана вторая группировка хищников, то это будет означать, что популяция этого хищника спасена.

Дальневосточный леопард - самая редкая дикая кошка в мире, он занесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы.

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