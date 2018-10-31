Утки из Омского пруда не улетают на юг

В Омске утки до сих пор находятся в парках. Предполагают, что этому способствует теплая осенняя погода, заявляют представители регионального министерства природы и экологии. Они сообщают, что утки в любом случае улетят в теплые края.

Жители Омска волнуются за уток, которые в теплое время года обитают в городских прудах и уже привыкли к тому, что люди их кормят. Горожане считают, что утки не могут улететь из-за переедания.

В Минприроды утверждают, что в конце октября увидеть уток на прудах Омска непросто, но причиной этого явления являются погодные условия, а не переедание. По словам специалистов, это стандартная ситуация, когда начнутся первые заморозки и пруд покроется тонким слоем льда, утки сами улетят. Задержка отлета птиц связан только с тем, что в Омске затянулась теплая осенняя погода.

Фото: news.rambler.ru

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