На борту самолета в Москве нашли двух варанов

В настоящее время вараны находятся в центре реабилитации животных на карантине.
По информации, поступившей от пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, данный случай произошел накануне. В самолете, который следовал рейсом Иркутск - Москва, были пойманы два варана.
Вараны - это род ящериц, который относится к инфраотряду Platynota. Это единственный современный род в семействе варанов или варановых.
Отловленные ящерицы относятся к виду калимантанских безухих варанов.
Кому принадлежат рептилии узнать не удалось. Установлено, что данные вараны принадлежат к очень редкому виду и стоят дорого.Сейчас в авиакомпании выясняют, как на борту самолета могли оказаться редкие ящерицы.
Фото: pop-nauka.ru
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