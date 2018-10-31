На борту самолета в Москве нашли двух варанов

В настоящее время вараны находятся в центре реабилитации животных на карантине.

По информации, поступившей от пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, данный случай произошел накануне. В самолете, который следовал рейсом Иркутск - Москва, были пойманы два варана.

Вараны - это род ящериц, который относится к инфраотряду Platynota. Это единственный современный род в семействе варанов или варановых.

Отловленные ящерицы относятся к виду калимантанских безухих варанов.

Кому принадлежат рептилии узнать не удалось. Установлено, что данные вараны принадлежат к очень редкому виду и стоят дорого.Сейчас в авиакомпании выясняют, как на борту самолета могли оказаться редкие ящерицы.

Фото: pop-nauka.ru

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