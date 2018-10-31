Экоцентр "Конный двор" приглашает на экскурсии

Экоцентр "Конный двор" приглашает посетить конюшню, познакомиться с разными породами лошадей, посмотреть разнообразный конно-спортивный инвентарь. Кроме того, у посетителей будет возможность покормить животных: коз и кроликов. Экоцентр ждет всех желающих в ноябре по вторникам.
Как сообщает "Мосприрода", на территории экоцентра будут проводиться интересные экскурсии "Сельский дворик". Во время экскурсий посетители увидят обитателей экоцентра. Гости узнают об особенностях животных и рекомендациях по уходу за ними. Обитателей экоцентра можно будет покормить морковкой или яблоком.
Экскурсии будут проходить 6, 13, 20 и 27 ноября. В эти дни экоцентр "Конный двор" будет ждать всех желающих по адресу: Терлецкий лесопарк, ул. Металлургов, д. 41. Начало экскурсий в 14:00.
Фото: 77.rodina.news
Читайте также:
Животные Московского зоопарка готовятся к спячке
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В рамках спасения экономики Россия планирует распахнуть двери Дальнего Востока для представителей китайского бизнеса.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" будут развернуты в 13 военных частях по всей России, и под Калининградом тоже.
Украинский президент заявил, что для России будет очень высокой цена, если она применит воздушные силы против его страны.