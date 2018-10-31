Экоцентр "Конный двор" приглашает на экскурсии

Экоцентр "Конный двор" приглашает посетить конюшню, познакомиться с разными породами лошадей, посмотреть разнообразный конно-спортивный инвентарь. Кроме того, у посетителей будет возможность покормить животных: коз и кроликов. Экоцентр ждет всех желающих в ноябре по вторникам.

Как сообщает "Мосприрода", на территории экоцентра будут проводиться интересные экскурсии "Сельский дворик". Во время экскурсий посетители увидят обитателей экоцентра. Гости узнают об особенностях животных и рекомендациях по уходу за ними. Обитателей экоцентра можно будет покормить морковкой или яблоком.

Экскурсии будут проходить 6, 13, 20 и 27 ноября. В эти дни экоцентр "Конный двор" будет ждать всех желающих по адресу: Терлецкий лесопарк, ул. Металлургов, д. 41. Начало экскурсий в 14:00.

Фото: 77.rodina.news

Читайте также:

Животные Московского зоопарка готовятся к спячке