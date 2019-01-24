Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием

У рыбаков из штата Флорида не хватит рук, чтобы показать длину своего "трофея". В районе Форт-Пирса они увидели огромную китовую акулу, рассказывает poplawok.ru.

Шестиметровая китовая акула (Rhincodon typus) неожиданно приблизилась к рыбакам, когда они сидели с удочками вдоль борта своей лодки. Она кружила вокруг лодки со скоростью примерно пять километров в час.

Рыбаки нисколько ее не испугались, несмотря на то что акула была просто гигантского размера. Китовые акулы никогда не нападают на людей и питаются планктоном. Дайверы, сталкиваясь с Rhincodon typus под водой, играют с ними, как с котятами.

Рыбаки сразу бросили свои удочки и навели на монстра свои сотовые телефоны. Ни они, ни большинство других жителей Флориды этих акул никогда не видели. Капитан Алек Лудакис, который 31 год, как говорится, бороздит местные воды, и тот видел китовых акул только три раза.

Rhincodon typus считается самой большой рыбой на планете. Она может вырастать до 20 метров и весить 34 тонны.

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