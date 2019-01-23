На Филиппинах нашли необычных животных

Некто Диана Миккельсен нашла около берега в заливе Иллана загадочных существ, которых приняла за инопланетян, рассказывает poplawok.ru.
Сначала Миккельсен приняла этих существ за бытовой мусор, который часто прибивает к берегу после шторма. Внешне они напоминали раскисшую в воде пластиковую бутылку.
Однако, приглядевшись, женщина обнаружила, что у этого "мусора" есть рот, хвост и какие-то внутренние органы, что, одним словом, это живые существа. Раньше она не видела ничего подобного, поэтому-то ей и пришло в голову, что существа попали в залив из другого мира.
Однако специалисты по морским животным, которым Миккельсен показала свою находку, ее разочаровали. Оказалось, что около берега в заливе Иллана скопилась колония желеобразных существ из семейства Сальпы (Salpidae), хорошо известное ученым.
Животные этого семейства на 99 процентов состоят из воды, имеют прозрачное, как стекло тело, и их мало кто когда-нибудь видел, хотя бы и находился от них на расстоянии вытянутой руки.
Источник фото: ufonews.su
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