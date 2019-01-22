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Пошел за рыбой - попался бегемоту

Зоосфера » Интересное

Некоего Мэтью Ванджиуку, молодого рыбака из Кении, когда он рыбачил на озере Найваша, поймал довольно крупный бегемот, рассказывает poplawok.ru.

Пошел за рыбой - попался бегемоту. 397603.jpeg

Кениец выскочил из озера, где ловил рыбу, и бросился бежать, когда заметил, что к нему приближается бегемот. Однако бегемот оказался проворней. Он догнал рыбака, когда тот попытался спрятаться от него под поваленным деревом.

Бегемот не торопился, а может быть, и не собирался убивать человека. Он, правда, сильно искусал рыбака, но не причинил ему смертельных ранений, при том что эта экзекуция продолжалась в течение десяти минут.

Ванджиука спасли местные рыбаки. Они побоялись приблизиться к разъяренному зверю, но стали колотить в металлические щиты. Шум напугал бегемота, он бросил рыбака и вернулся в свое болото.

Как это теперь бывает во время каждой трагедии, среди очевидцев нашлись операторы, которые сняли небольшой триллер на сотовые телефоны. Особенно сильно повезло профессиональному фотографу Фредерико Дженовезе. Он как раз приехал на озеро поснимать дикую природу.

Бегемот, как объяснили местные жители, судя по всему, стоял в карауле, охраняя стадо своих сородичей. Их в озере было не меньше двух тысяч голов. А рыбака он принял за животное, представляющее опасность для колонии.

Фото: Фредерико Дженовезе

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Темы Кения Африка бегемот природа рыбалка животные опасность
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