Акула и рыбак подрались из-за рыбы

Недалеко от берега в Новой Зеландии акула попыталась отобрать у подводного охотника его улов. В результате между рыбаком и акулой произошла схватка.
Как рассказывает "Поплавок", когда акула мако стала кусать рыбака за руки и ноги, тот достал нож и попытался выколоть ей глаза.
Не известно, что стало с глазами хищника, но рыбаку удалось от нее избавиться. В этом ему помог товарищ, который вовремя пришел на выручку. Он схватил акулу за хвост, та, видимо, не рассчитывала вести войну на два фронта и ретировалась.
Пострадавшего рыбака отправили в больницу. Рассказывают, что он храбрится и собирается после выздоровления снова заняться своим любимым делом.
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