В Австралии обитает паук необычной окраски

Паук-павлин или павлиний паук (Maratus volans) - обитатель территории нескольких штатов Австралии. Назван он так потому, что у этого паука имеется сходство в известной птицей.

Дословно, Maratus volans означает летающий паук. Энтомолог Юрген Отто, переехав в австралийский Сидней, считал, что здесь неинтересно и абсолютно нечего фотографировать. Потом он встретился с Maratus volans. Сейчас Юрген Отто считает паука-павлина самым красивым на планете и не планирует уезжать из Австралии.

Такая яркая окраска характерна только для самцов, самки же довольно блеклые. Свой яркий окрас закрылок самцы пауков-павлинов используют в период размножения для привлечения внимания самок, а также, могут спасти себе жизнь, если вдруг на них начнет посягать птица и какое-нибудь насекомоядное животное. Для привлечения самки, паук-самец встает на две лапы и начинает танцевать свой танец. Если танец самке не понравится, то потенциальный партнер может стать пищей.

Фото: econet.ru

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