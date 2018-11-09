В Австралии обитает паук необычной окраски

Паук-павлин или павлиний паук (Maratus volans) - обитатель территории нескольких штатов Австралии. Назван он так потому, что у этого паука имеется сходство в известной птицей.
Дословно, Maratus volans означает летающий паук. Энтомолог Юрген Отто, переехав в австралийский Сидней, считал, что здесь неинтересно и абсолютно нечего фотографировать. Потом он встретился с Maratus volans. Сейчас Юрген Отто считает паука-павлина самым красивым на планете и не планирует уезжать из Австралии.
Такая яркая окраска характерна только для самцов, самки же довольно блеклые. Свой яркий окрас закрылок самцы пауков-павлинов используют в период размножения для привлечения внимания самок, а также, могут спасти себе жизнь, если вдруг на них начнет посягать птица и какое-нибудь насекомоядное животное. Для привлечения самки, паук-самец встает на две лапы и начинает танцевать свой танец. Если танец самке не понравится, то потенциальный партнер может стать пищей.
Фото: econet.ru
Самки большинства пауков вовсе не убивают самцов...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.
Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей.
В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?