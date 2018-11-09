Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры

Большая часть животных имеет однотонную окраску. Это объясняется тем, что такая окраска необходимы для выживания животного, чтобы сливаться с окружающей средой. Но зебры - полосатые животные.

Вот уже более ста лет ученые ищут ответ на этот вопрос. Сначала существовала теория о том, что полоски нужны для создания оптической иллюзии при свете: зебры вроде как нет, белая часть сливается с окружающей средой. И это должно было способствовать выживанию животного.

Но ученые из Канады провели эксперимент, в процессе которого выяснилось, что эта теория неверна: все хищники прекрасно видят зебру. И окраска животного не является решающим аргументом. Животные идут на запах.

Вторая теория гласила о том, что полоски помогают узнавать своих сородичей. Однако и другие животные вполне узнают своих родственников, даже если они не имеют специфического окраса.

До настоящего времени не существует точного аргументирования наличия полос на теле зебре. Но есть более или менее обоснованные теории.

Во-первых, полоски помогают терморегуляции животного. Известно, что черный и белый цвет по-разному поглощают и отдают тепло. Иными словами, для животного, это как кондиционер. Чем жарче на родине зебры, тем больше у нее полосок.

Во-вторых, полоски наименее привлекательны для различных насекомых: мух и слепней, например, которые являются не только кровопийцами, но и переносчиками различных смертоносных заболеваний.

Для мух наиболее привлекательной является черная окраска, но зебра, благодаря полосатой окраске может сбить насекомых с толку. В результате экспериментов ученые пришли к выводу, что на полосатый окрас мухи летят даже меньше, чем на белый, хотя последний должен был быть для них наименее привлекательным.

Ученых также интересовал вопрос, какого цвета зебра на самом деле: черно-белая или бело-черная. Исследователи провели анализ эмбриона животного: выяснилось, что изначально он черный. И только потом на нем начинают появляться белые полоски и пятна.

Фото: yandex.kz

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