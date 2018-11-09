В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам

Когда-то кабаны считались редкостью в районах, которые прилегают к лесным массивам. Зато теперь их часто можно увидеть в центре города. На прошлой неделе горожане встретили трех кабанов недалеко от госпиталя Сан-Пау, который который расположен рядом с Sagrada Familia – главной туристической достопримечательности столицы Каталонии. Позже еще несколько животных удалось сфотографировать около рынка Merce в районе Nou Barris.

Администрация города взяла под контроль вопрос численности кабанов. Власти обратились к жителям с просьбой не оставлять еду для кошек на улицах, так как запах пищи может привлечь и диких кабанов.

В 2018 году в Барселоне было зарегистрировано 369 кабанов, в то время как в 2016 их было 1187.

Фото: ria.ru

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