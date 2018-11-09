Антропологи нашли останки обезьяны, жившей 12,5 миллионов лет назад

Джеймс Росси, профессор антропологии университета Стоуни-Брук в США, во время раскопок в Кении обнаружили останки самой маленькой обезьяны в мире. Она обитала на нашей планете 12,5 миллионов лет назад, вес животного был около 3,5 кг.
Новый вид обезьян получил название Simiolus minutus.
Исследователями были найдены три маленьких зуба, которые принадлежали неизвестному виду обезьян. В настоящее время образцы этих зубов находятся в Национальном музее страны.
На основании результатов, полученных в процессе изучения этих зубов, было установлено, что обезьяны употребляли в пищу листья и фрукты. Ученые не могут точно сказать, когда именно они перестали существовать. Антропологи полагают, что этот вид обезьян исчез потому, что они не смогли конкурировать за пищу с с тонкотелыми собратьями.
Фото: news.ru
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