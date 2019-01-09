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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа

Зоосфера » Интересное

В полынье у одного из мостов Санкт-Петербурга как у себя дома устроилась молодая нерпа, рассказывает poplawok.ru.

В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа. 396880.jpeg

Нерпу заметили охранники моста. Животным заинтересовались активисты из Фонда друзей балтийской нерпы, которые собирают информацию о перемещениях кольчатой нерпы между Финским заливом и Ладогой.

К какому виду принадлежит нерпа, поселившаяся в Северной столице, пока определить не удалось. Зоологи ее толком пока не разглядели — они к ней не приближаются, чтобы лишний раз не тревожить.

Вообще же, нерпы в Санкт-Петербурге уже давно никого не удивляют. Они постоянно приплывают в культурную столицу по каким-то своим делам, про которые людям ничего не известно. Один молодой самец по кличке Крошик вообще прописался в Питере и даже справил с горожанами Новый год около елки, которую специально для него поставили.

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Темы нерпа природа животные экология Санкт-Петербург
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