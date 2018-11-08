Гималайских медвежат, оставшихся без мамы, выпустили в дикую природу

В приморский центр реабилитации животных в начале осени привезли двух гималайских медвежат: детеныши были очень истощены, было очевидно, что малыши остались без матери.

Медвежата оказались из позднего выводка и были совершенно не готовы к холодам. Поэтому специалисты центра больше месяца заботились о малышах. Они привыкли к пугливым медвежатам. Детенышей назвали Эльдо и Ваку.

В конце октября Эльдо и Ваку исполнилось восемь месяцев, они окрепли и набрали вес. Медвежат отвезли в лес, который в этот период богат желудями, кедровыми орехами и отпустили в родные пенаты. В возрасте восьми месяцев медведи уже сами могут себя прокормить и найти для себя место для берлоги.

Гималайские медведи, или белогрудые - по размерам почти в два раза меньше бурого. У них более стройное телосложение, тонкая остроносая морда и большие округлые уши. Еще одной особенностью гималайских медведей является то, что у них передние лапы более сильные, чем задние. Самцы этого вида достигают 150-170 см в длину, а их высота в холке около 80 см, вес от 120 до 140 кг. Самки гораздо меньше.

Фото: vesti.ru

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