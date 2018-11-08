На острове Борнео найдено древнейшее изображение животного

Обнаружен рисунок с изображением красного быка, которого не меньше 40 тысяч лет. Иными словами, это изображение старше похожих рисунков с животными, которые были найдены в пещерах Франции и Испании. Раньше считали, что древнейшие рисунки находятся только на территории стран Европы.

До этого рисунка самыми древними принято было считать рисунки с изображениями животных, найденные в испанской пещере Эль-Кастильо. Этим рисункам более 35 тыс. лет назад.

Исследование на острове Борнео проводили археолог и геохимик из австралийского Университета Гриффита Максим Обер с коллегами. Результаты изучения этого и других изображений на Борнео обнародованы в научном журнале Nature.

Нужно сказать, что в известняковых пещерах на Борнео тысячи наскальных рисунков, изображающих животных, символы и т.д. Рисунки есть даже в труднодоступных пещерах: для того, чтобы добраться до них Максиму Оберу с коллегами пришлось расчищать себе путь при помощи мачете.

Ученые изучили образцы известняка, которые были связаны с тринадцатью рисунками в пещере Лубанг Джериджи Салех (Lubang Jeriji Saléh).

В результате исследования выяснилось, что минимальный возраст найденного изображения красного быка - 40 тысяч лет. Такого же возраста и трафаретные изображения рук, что были найдены поблизости.

Открытие на острове Борнео объясняет тот факт, что пещерное искусство появилось с двух разных местах, которые расположены в тысячах километрах друг от друга: в Европе и на Борнео.

До сих пор неизвестно, кто были люди, ставшие авторами пещерных рисунков на острове Борнео. Исследователям только предстоит выяснить этот вопрос.

Фото: bykvu. com

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