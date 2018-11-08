Паучок из Эквадора покорил интернет

Натуралисту Андреасу Кэйя удалось сделать фотографию необычного паука. Тело паука напоминает голову собаки со светящимися желтыми глазами. Вокруг этого фото поднялся сильный ажиотаж в Интернете.
В сети горячо велись споры о том, необычным или страшным, а некоторые пользователи убеждены, что это не реальное изображение, а фотография, сделанная с помощью программы Photoshop.
На самом же деле это настоящий паук, сенокосец Metagryne bicolumnata. Данный вид абсолютно безопасен для человека. Глаза паука расположены гораздо ниже двух желтых точек, которые напоминают глаза собаки.
Этот необычный паку изучен очень мало. Как считает автор фотографии, возможно, такая странная форма тела объясняется желанием напугать хищников.
Фото: ria.ru
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